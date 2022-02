Le taux d’inflation au Canada a dépassé 5 %, une première depuis 1991

L’inflation au Canada a augmenté de 5,1 % en janvier 2022, une première depuis septembre 1991, selon les données de Statistique Canada.

Sans l’essence, l’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,3 % d’une année à l’autre en janvier 2022. «Il s’agit de la plus forte augmentation depuis la création de l’indice en 1999», a affirmé l’agence fédérale.

Elle estime que les défis liés à la pandémie «continuent d’exercer une pression sur la chaîne d’approvisionnement», ce qui explique que les prix à la consommation de l’énergie restent élevés.

Entre décembre et janvier, l’IPC a augmenté de 0,9 %, «ce qui correspond à la plus forte hausse observée depuis janvier 2017», a noté Statistique Canada.

Au Québec, l’IPC s’est accru de 5,1 % d’une année à l’autre, soit exactement la même hausse que la moyenne nationale. Sur une base mensuelle, il a augmenté de 0,6 %, entre décembre et janvier.

Ce sont les habitants de l’Île-du-Prince-Édouard qui doivent composer avec le pire taux d’inflation au pays, qui atteint 7,1 % sur un an, suivi de l’Ontario (5,7 %), du Manitoba (5,5 %) et le Nouveau-Brunswick (5,3 %).

Le prix de l’épicerie augmente «à un rythme rapide»

Dans l’ensemble, les Canadiens ont continué de ressentir les répercussions de la hausse des prix des biens et des services, surtout en ce qui concerne le logement, les produits alimentaires et l’essence.

Les frais de logement ont affiché une hausse de 6,2 % d’une année à l’autre. Il s’agit de la hausse la plus marquée depuis février 1990, selon les données de Statistique Canada.

Les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 6,5 % en janvier 2022, alors que la hausse était de 5,7 % un mois plus tôt. Cette augmentation rapide du prix de l’épicerie, qui est la plus importante hausse annuelle enregistrée depuis mai 2009, est notamment attribuable aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

L’essence toujours en hausse

Entre le mois de décembre et janvier, les prix de l’essence payés à la pompe par les automobilistes canadiens ont augmenté de 4,8 %. D’une année à l’autre, l’augmentation a cependant été de 31,7 %.

«Les prix de l’essence ont augmenté dans le contexte des préoccupations liées à l’approvisionnement mondial du pétrole découlant des événements politiques survenus à l’échelle internationale», a rappelé Statistique Canada.

