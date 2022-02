ALARY, Gérald



Le 5 février 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Gérald Alary, époux de feu Yolande Bélanger.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Betty), Luce (Serge), Michel (Janique) et Suzanne (Patrick); ses petits-enfants Simon (Jacinthe), Éloi (Alexa), Sébastien (Laurence), David (Marie Hélène), Charles (Catherine) et Alexandre (Mélissa) ; ses arrière-petits-enfants Éliott, Gabrielle, Agathe et Philémon, ses frères René-Charles (Louise) et Marius, ses belles-soeurs Louise, Michelle et Thérèse, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis(es).La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital général du Lake-shore, de la résidence Vent de l'Ouest ainsi que de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar.La famille recevra les condoléances le mardi 22 février à 14h et une cérémonie aura lieu à 15h, à la chapelle du :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL (QUÉBEC) H3V 1E7En raison des circonstances actuelles reliées à la pandémie, le nombre de visiteurs est limité à 50. Veuillez signifier votre intention à la famille ou au centre funéraire.