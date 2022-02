PILOTTE, Serge



Le 29 janvier 2022, est décédé Serge Pilotte, à l'âge de 71 ans, époux de Lucie Robidoux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Natalie (Yan), Serge Jr et Dave (Maryse), son petit-fils Alex, ses frères Robert (Jocelyne), Michel (Marlaine) et Alain (Sylvie), ses soeurs Sylvie (Marco) et Jocelyne (Serge), sa belle-soeur Sylvie (Ghislain), sa belle-mère Denise ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 février à 13h, suivies des funérailles à 14h en l'église Catholique De la Nativité, 155 ch. de St-Jean, La Prairie, J5R 2J9.En respect des mesures sanitaires, un maximum de 50 personnes pourront assister aux funérailles.