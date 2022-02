PAQUIN, Thérèse



À Pointe-aux-Trembles, le 12 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Thérèse Paquin, épouse de feu Jean-Marie Charest.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Sylvie), Lucie (Claude) et Diane (André), ses petits-enfants Maxime, Valérie, Catherine, Pierre-Étienne, Marc-Antoine et Geneviève (Samir), ses arrière-petits-enfants Florence et Roseline, ses soeurs Lucette et Rose-Hélène (Robert), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en fonction des règles sanitaires de 50 personnes maximum, au:15005, SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682Condoléances : www.cfdt.cale dimanche 20 février de 12h à 15h, suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.Vous pourrez également assister en direct aux funérailles à 15h, en visitant le site