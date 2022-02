PELLETIER GAGNON, Doris



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 février 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Doris Gagnon, épouse de feu Aurèle Pelletier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Shirley, Marc et Robert (Barbara), ses petits-enfants Jennifer, Jonathan (Émilie), Kristopher (Caitlin) et Ryan, ses arrière-petits-fils Mathéo et Louka ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comle mardi 22 février 2022 de 13h15 à 15h15. Une cérémonie suivra en toute intimité en la chapelle du complexe funéraire.Vous êtes toutefois invités à assister à la cérémonie via le Web, le mardi 22 février 2022 à compter de 15h30, en simultané ou en rediffusion, en cliquant sous l'onglet "webdiffusion" apparaissant sur l'avis de décès surVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur