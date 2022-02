Ces enchiladas végés et protéinées rassasieront toute la famille cet hiver

Alors que le temps froid semble là pour rester, on se retrouve souvent à la recherche de nouvelles recettes réconfortantes à préparer les soirs de semaine... sans toutefois faire de compromis sur le goût!

Pour ce faire, les plats mijotés sont tout indiqués: leurs savoureux bouillons aromatiques donnent l’eau à la bouche à toute la famille.

Les enchiladas sont un plat mexicain qui combine tout ce qu’on adore de cette cuisine relevée: le fromage ô combien satisfaisant, les légumes colorés et les protéines complètes.

Cette recette d’enchiladas au chili sin carne, c’est-à-dire sans viande, est composée de légumineuses, de tofu et de bouillon de légumes concentré Knorr®. Simple à utiliser, l’ingrédient clé s’adapte à toutes les cuisines et les plats, en plus d’être certifié sans gluten et exempt d’agents de conservation, de saveurs artificielles et de colorants.

Pour préparer ce plat au four, il suffit de couper des légumes et le reste se fera presque tout seul!

Enchiladas au chili sin carne, tofu et lentilles

Ingrédients

2 1/2 c. à soupe (40 ml) d'huile d'olive

1 paquet (400 g) de tofu ferme, émietté

1 petit poivron rouge, coupé en petits dés

1 carotte, coupée en petits dés

1 petit oignon, coupé en petits dés

2 gousses d'ail, émincées

2 1/2 tasses (625 ml) de tomates orange, hachées

1 boîte de conserve (398 ml) de sauce tomate sans sel ajouté

2 c. à soupe (30 ml) de Bouillon de légumes concentré Knorr®

2 c. à thé (10 ml) de poudre de chili

3 onces (100 g) de lentilles du Puy, cuites

3 onces (100 g) de pois ou de doliques à œil noir, cuits

4 tortillas de farine, taille burritos

1/2 tasse (125 ml) de fromage cheddar râpé à faible teneur en sodium

1/3 tasse (75 ml) de coriandre fraîche, hachée

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Enduire un plat de cuisson peu profond de 2 pintes (2 L) d’enduit antiadhésif à cuisson.

2. Chauffer l’huile dans un grand poêlon antiadhésif à feu moyen vif et cuire le tofu, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré, environ 5 minutes.

3. Ajouter le poivron rouge, la carotte, l’oignon et l’ail, puis cuire, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que les légumes commencent à ramollir, environ 5 minutes.

4. Incorporer les tomates orange, la sauce tomate, le Bouillon concentre de légumes Knorr® et la poudre de chili et porter à ébullition à feu moyen vif. Baisser le feu et laisser mijoter 10 minutes.

5. Ajouter en remuant les lentilles du Puy et les doliques à œil noir. Retirer et réserver 1 tasse du mélange. Répartir uniformément le reste du mélange entre les tortillas; rouler et disposer dans le plat de cuisson préparé. À l’aide d’une cuillère, verser le mélange réservé sur le dessus et saupoudrer de fromage cheddar.

6. Cuire au four pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit chaud et que le fromage soit fondu. Saupoudrer de coriandre hachée.

Avant de déguster, vous pourrez garnir votre repas de tranches d’avocat, de coriandre fraîche ou encore d’une cuillère ou deux de yogourt nature. Après le repas, assurez-vous de garder le plat au frais: les restants feront un lunch qui fera pâlir d’envie tous vos collègues – même les plus carnivores d’entre eux!

Les nouveaux bouillons concentrés de Knorr® permettent de gagner du temps, en plus d’ajouter du goût à toutes vos recettes, des classiques de votre famille aux nouveaux ajouts au menu. Utilisez-les au quotidien pour vous délecter de leur saveur riche!