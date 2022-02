Chers artisans de notre culture, vous m’êtes indispensables!

Il y a quelques semaines, je partageais une lettre ouverte de la directrice du Théâtre Aux Écuries qui faisait un constat effarant: le milieu des arts vivants est en train d’intérioriser le fait qu’il n’est pas essentiel pour le Québec.

En cette semaine de Saint-Valentin, je n’irai pas par quatre chemins: gens de la scène – auteurs, compositeurs, interprètes, dramaturges, metteurs en scène, artisans, techniciens québécois –, je vous aime et vous m’êtes indispensables.

Vous êtes ma première famille. J’ai passé plus de 25 ans à vous côtoyer, des sous-sols aux tapis rouges, en passant par les arrière-scènes, les stations de radio, les studios d’enregistrement et de télé.

Je vous ai ensuite défendus à Ottawa pendant 8 ans, en vain, car le copinage entre le fédéral et les GAFAM était le plus fort. Cela a même fait de moi un indépendantiste. Huit ans à perdre du financement, à se débattre dans la mer des contenus étrangers des nouveaux écrans non réglementés. Constatant que la CAQ n’a jamais fait pression sur Ottawa, c’est donc aussi par amour pour notre culture et l’appartenance qu’elle génère que j’espère aujourd’hui prendre la route de l’Assemblée nationale.

L’âme de notre nation

Je vous aime profondément et je ne suis pas le seul. Depuis les balbutiements de notre culture, unique en Amérique, vous avez été aimés, des Québécois et du monde entier. Sur les planches, au petit écran, au cinéma ou dans l’ombre, vous nous charmez, nous tenez en haleine, nous émouvez, nous faites rêver, pleurer, rire; bref, vous nous gardez en vie. Oui, en vie. Car vous êtes l’âme de notre nation, vous faites battre le cœur du Québec, vous nous gardez tissés, vous nous métissez, vous enrichissez notre histoire, notre conscience collective, notre résilience.

Et, parlant de résilience, on vous en doit une! Parce c’est sur vous qu’on s’est appuyé pour passer à travers cette foutue pandémie, mais le contingent brillant a perdu de ses fantassins. Certains se sont «réinventés», convaincus que leur nature profonde n’était plus requise nulle part. D’autres sont partis pour un autre monde, frappés par le virus du désespoir. Plusieurs traversent toujours une période morose, et se demandent si, quand, comment ils retrouveront leur métier, leur talent, leur passion à partager avec nous.

La fierté

Comme si ce n’était pas assez, certains au pouvoir vous ont collé l’étiquette peu glorieuse de «divertissement», sans plus d’égard pour notre histoire, notre mémoire et notre patrimoine dont vous êtes les porte-étendards. Si le Québec a une des voix les plus originales et les plus brillantes au monde, c’est grâce à vous, mais on a fait comme si vous n’étiez pas essentiels.

En ces temps de déclarations d’amour, je vous déclare le mien. Et je m’adresse aux artistes émergents, à nos vedettes bien connues mais, aussi, à nos créateurs, artisans de l’ombre et techniciens: vous êtes tous essentiels à la vitalité de notre culture d’aujourd’hui et de demain. Vous tous méritez de recevoir tout notre amour aujourd’hui.

La CAQ avait mis de beaux habits pour se faire élire. Fleur bleue à la boutonnière et maquillage des grands jours. Mais le costume était de carton-pâte, la fleur, de plastique, et le maquillage a fondu sous les éclairages. Le nationalisme commence par la fierté de notre culture et le soin qu’on accorde à nos artistes. Aujourd’hui, et tous les jours, vous méritez tout notre amour.

Pierre Nantel, Amoureux de la culture et candidat du Parti Québécois dans Marie-Victorin