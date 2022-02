Chiarot, une question de temps

Il y a un gros domino qui vient de tomber avec le départ de Tyler Toffoli pour les Flames de Calgary. Ben Chiarot suivra, mais Jeff Petry ne tombera pas si facilement.

« Je crois que chaque joueur est différent, il y a toujours des contextes différents, a dit Kent Hughes lors d’une visioconférence. Si je peux trouver un échange qui est bon pour nous et pour une autre équipe, on le fera pour Jeff Petry. »

« Avec Jeff, il lui reste trois autres années à son contrat. On croit qu’il peut aussi aider l’équipe, on peut le replacer sur le bon chemin. Si l’échange est là, on le fera. Si ce n’est pas le cas, on attendra. »

Quand on lit moindrement entre les lignes, Hughes a confirmé qu’il y a de l’intérêt pour le défenseur américain de 34 ans, mais son contrat de 6,25 millions jusqu’à la fin de la saison 2024-2025 l’empêche probablement d’obtenir le prix qu’il recherche.

Après l’entraînement, où il y a eu du rififi entre Alexander Romanov et Cédric Paquette, Petry a refusé de parler aux journalistes sur sa situation personnelle.

Comme la bourse

Hughes a aussi ouvert son jeu avec Chiarot. La réalité pour le numéro 8 est bien différente de celle du 26. Le Tricolore cherchera à monnayer son gros défenseur plutôt que de le perdre pour absolument rien sur le marché des joueurs autonomes.

Hughes a également retenu son souffle lors du match de samedi contre les Blue Jackets de Columbus quand Chiarot a subi une légère blessure au bas du corps.

« Il y a toujours un risque, a admis Hughes. Quand tu échanges un joueur ou des actions à la bourse, il y a toujours des risques. Il faut évaluer bien des choses dans la balance. Si nous avons la bonne transaction pour Ben Chiarot maintenant, nous l’échangerons maintenant. Nous ne l’échangerons pas, si ce n’est pas la bonne entente pour nous. Nous attendrons la bonne offre. Nous pourrions l’échanger aujourd’hui, demain ou dans deux semaines. »

Des appels

Selon diverses sources, Chiarot devrait faire ses valises d’ici une dizaine de jours.

« Je ne peux pas dire ça, a répliqué Hughes. Je n’aurais pas dit samedi que j’étais pour échanger Tyler Toffoli lundi matin. Il y a des conversations avec des équipes. Il y a plusieurs équipes qui ont ciblé des joueurs avec des contrats qui se terminent cette année. C’est le cas de Ben, comme c’est le cas de John Klingberg avec les Stars de Dallas. Nous recevons plusieurs appels. Il y a des discussions, mais c’est difficile de dire quand l’échange surviendra. »

En 44 matchs cette saison, Chiarot a obtenu 9 points (5 buts, 4 passes) et il présente un dossier de -27. Il se retrouve au sommet de son équipe avec un temps de jeu moyen de 23 min 17 s.

Le défenseur de 6 pi 3 po et 234 lb a un contrat beaucoup plus alléchant à un salaire de 3,5 millions pour les autres DG de la LNH que celui Petry.

