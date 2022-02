Nouvelles règles à Québec pour la manif: sans permis, les spectacles seront «illégaux», tranche Bruno Marchand

Si les organisateurs du convoi anti-mesures sanitaires ne demandent pas de permis pour les spectacles qu'ils veulent tenir à Québec, ceux-ci seront considérés «illégaux» et traités comme tels par la police, a tranché le maire Marchand, qui a présenté également deux modifications aux règlements municipaux pour donner des outils à ses policiers.

Pour tenir tout événement à Québec, il faut obtenir un permis municipal, a rappelé le maire Bruno Marchand. Ainsi, les manifestants qui s'en viennent dans la capitale et qui annoncent des spectacles, de l'animation et des activités organisées devront présenter une demande aux services de la Ville et celle-ci sera étudiée. Mais s'ils ne le font pas, l'événement et l'installation d'une scène pour le tenir seront considérés «illégaux», a indiqué M. Marchand. Il reviendra à la police de décider comment faire respecter le règlement, a-t-il ajouté.

M. Marchand a indiqué qu’aucun permis n’avait été demandé jusqu'à maintenant.

2 amendements réglementaires

D'autre part, la Ville de Québec donne à son chef de police le pouvoir de prendre toutes les décisions concernant la circulation, le stationnement et les fermetures de rues et interdit la cuisine dans la rue et la consommation d’alcool en prévision des manifestations prévues en fin de semaine.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a annoncé mercredi l’adoption de nouvelles mesures qui vont «donner des outils» à ses policiers, alors qu’un nouveau convoi anti-mesures sanitaires s’amène à Québec en fin de semaine.

Photo Stevens LeBlanc

Le comité exécutif a adopté deux amendements à des règlements, mercredi matin. Ainsi, le chef aura la possibilité de décider à tout moment d’agir en ce qui concerne la circulation, le stationnement et les fermetures de rue. Cela peut se faire en prévention également.

Cuisine en plein air

Aussi, Québec a mis fin à la permission qui avait été accordée dans le cadre de la pandémie et qui permettait de cuisiner dans les parcs, avec des barbecues, et de consommer de l’alcool dans certains lieux publics.

«C’est la suspension immédiate de la cuisine en plein air sur les barbecues et autres ainsi que la consommation d’alcool dans les lieux publics, les parcs et les lieux publics de la ville», a indiqué le maire.

Les manifestants ont annoncé que malgré les assouplissements aux mesures sanitaires et le retrait du passeport vaccinal prévu en mars, ils ont toujours l’intention de s’amener à Québec, en fin de semaine.

Les organisateurs ont prévu une «programmation» d’activités débutant vendredi soir et se poursuivant jusqu’à dimanche soir.

Chanteurs, DJ et méditation

Ce deuxième «Convoi de la liberté» vers Québec semble se vouloir plus un festival qu’une réelle manifestation selon la programmation publiée par les organisateurs.

Plusieurs prestations musicales de chanteurs et de DJ se succéderont sur une scène qui doit être aménagée devant l’Assemblée nationale. Le tout doit être entrecoupé de discours et de séance de méditation selon les détails qui ont été dévoilés par Bernard «Rambo» Gauthier, Keven Bilodeau et Kevin «Big» Grenier.

Photo Jérémy Bernier

Les «festivités» débuteront dès vendredi soir, se poursuivront toute la journée samedi entre 11h et 23h, puis reprendront pour l’après-midi de dimanche.

Quant au nombre de manifestants attendus, il demeure difficile à prédire pour l’instant. Comme lors du premier rassemblement du 5 février dernier, des convois en partance de plusieurs régions sont attendus. Des groupes du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Centre-du-Québec et des couronnes de Montréal ont notamment déjà confirmé leur présence.

– Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron

