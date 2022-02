BOURDEAU LEFORT

Pierrette



À Saint-Chrysostome, le 7 février 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Pierrette Lefort, épouse de feu Roch Bourdeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Luc (Alain), Noëlla (Jean) et France (Bruno) ainsi que ses petits-enfants : Jean-Félix, Annick, Sandra, Bruno-Pier (Josiane) et ses arrière-petits-enfants : Loïc, Mélodie et Olivier.Elle laisse également sa soeur Françoise (feu Rémi Labonté), ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 23 avril 2022 à 11h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h.L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer ou à l'organisme de votre choix.Direction funéraire :SAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131