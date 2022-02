NADON née Quevillon, Denise



Le 13 février 2022, à l'âge de 87 ans est décédée Mme Denise Quevillon, épouse de M. Jean-Guy Nadon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Liliane), Sylvie (Jean), Benoît et Patricia (Christian), ses six petits-enfants : Elizabeth (Guy), Stéphanie (Charles-Éric), Rachel, Phillip (Kim), Gabrielle et Amélie, ses trois arrière-petits-enfants ainsi que d'autres parents et ami(es).Suivant les volontés de Denise, il n'y aura pas de condoléances au salon. Les funérailles seront célébrées le samedi 19 février, à 10h directement à l'Église Saint-Vincent-de-Paul, 5443 Bd Lévesque E, Laval, Qc, H7C 1N8 et l'inhumation suivra au cimetière du même endroit.La famille souhaite remercier l'équipe médicale en soins palliatifs du CHSLD Michèle Bohec pour ses excellents soins et sa bienveillance.SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comVos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.