Décès de Pierre Coriolan: le manque de formation des policiers ciblé

Le décès de Pierre Coriolan, abattu par les policiers en 2017, «a mis en lumière les conséquences d’un manque de formation des policiers» et qu’il est «essentiel de la modifier et de la bonifier».

C’est le constat que le Bureau du coroner dans son rapport d’enquête publique rendu disponible mercredi.

«Cette intervention n’est pas optimale», a notamment indiqué le coroner Luc Malouin après avoir entendu le témoignage de deux experts sur ce dossier, qui ont avancé que l’opération «aurait eu avantage à se faire plus lentement».

Le manque de formation des policiers en opération auprès des personnes en crise est «le plus grand problème de cette intervention», selon le coroner.

«Ils ont donc agi avec des méthodes dépassées et aucunement à jour avec les connaissances actuelles», est-il possible de lire dans le rapport.

Pierre Coriolan a été abattu par des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) le 27 juin 2017. L’homme de 58 ans était en crise et armé de tournevis quand six agents se sont présentés dans un appartement de la rue Saint-André, dans l’arrondissement de Ville-Marie, où il faisait du tapage.

L’utilisation d’un pistolet à impulsion électrique et de balles de caoutchouc n’ayant pas réussi à le maîtriser, les policiers ont ouvert le feu en direction de la victime, qui est décédée à l’hôpital.

Le décès a alors fait l’objet d’une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), dont le rapport a été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui n’avait porté aucune plainte contre les policiers impliqués dans l’événement.

Une bonification de la formation «essentielle»

«Si une chose doit changer et permettre de donner un sens à ce décès, c’est de mieux former les policiers pour faire face à des personnes qui sont malades ou intoxiquées et qui n’ont plus de contact avec la réalité», a affirmé le coroner Malouin.

Seize recommandations ont ainsi été formulées dans ce rapport, qui sont notamment destinées au ministère de la Sécurité publique du Québec, ainsi qu’au SPVM et à la Ville de Montréal.

L’obligation pour chaque policier de réaliser une formation continue annuelle en collaboration avec l’École nationale de police du Québec, mais aussi l’accélération du rythme de ces formations et la priorisation de la formation aux personnes en autorité dans un poste de police font partie de cette liste.

Près de 4 % des appels de citoyens demandant l’aide du SPVM concernaient des personnes en crise entre 2015 et 2020, selon des statistiques fournies par la Ville de Montréal.