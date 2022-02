Défaite du CF Montréal en Ligue des champions: pas une catastrophe

Une défaite de 1 à 0, même si elle est survenue en toute fin de match, n’est vraiment pas si mal dans les circonstances.

«J’avais dit aux joueurs qu’on avait quatre mi-temps à jouer, a commencé Wilfried Nancy après le match. On aurait pu mieux faire dans la première demie et dans la deuxième, on a montré plus de personnalité dans le jeu.»

Mais cette rencontre aurait pu avoir une allure bien différente si le but de Romell Quioto inscrit à la 6e minute avait été accordé. Mais la révision vidéo a invalidé cette réussie.

«Apparemment, ils ont vu une faute, mais je n’ai pas encore revu l’action et c’est difficile à accepter, a reconnu Nancy. C’est malheureux parce qu’on avait bien commencé et on voulait marquer un but à l’extérieur.»

Merci Breza

Avec 26 tirs, dont huit cadrés, Santos Laguna s’est amusé dans le territoire montréalais, mais Sebastian Breza s’est levé à maintes reprises.

Le gardien québécois a effectué pas moins de sept arrêts et il n’y pouvait pas grand-chose sur le seul but mexicain.

«Il est là pour ça Sébastian. Il a fait des arrêts réflexes et il a aussi été aidé par ses partenaires défensivement.»

Breza a surtout eu à se distinguer en première demie et en seconde période, sa formation a connu de meilleurs moments.

«Je suis content de la seconde demie, a admis Nancy. On a bien commencé même si on n’a pas contrôlé le jeu autant qu’on voulait. On a gardé notre contenance.»

Belle figure

Lancé dans la mêlée comme titulaire, le milieu de terrain de 18 ans Rida Zouhir n’a pas démérité dans un match difficile.

Le produit de l’Académie, sans se distinguer, a offert un match plutôt abouti malgré son jeune âge et son inexpérience.

«Je l’ai titularisé parce qu’il avait bien travaillé dans la présaison et en même temps il progresse», a insisté Wilfried Nancy.

«Il était fébrile un peu au début et c’est normal. Au fur et à mesure du match il s’est relâché un peu et ça allait beaucoup mieux. Pour un premier match, j’ai bien aimé la façon dont il a abordé la deuxième demie.»

Avec les partisans

Dans le camp montréalais, on rentre à la maison avec une certaine confiance puisqu’un résultat de 1 à 0 au terme du match aller est loin d’être catastrophique.

«On va rejouer contre eux dans une semaine. On va regarder le match pour voir ce qu’on peut améliorer», a précisé Nancy.

«On doit marquer pour gagner et c’est un défi que j’aime parce qu’on veut marquer des buts.»

Mathieu Choinière a pour sa part manifesté son désir de revenir devant la foule montréalaise.

«Ça va être le fun de retrouve nos partisans, on va avoir cette énergie-là de plus avec le 12e joueur.»