Départ de forces russes de Crimée: à vérifier, répond l'UE

Paris | Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell s'est montré très circonspect mercredi devant l'annonce d'un retrait de forces russes de Crimée, en soulignant qu'il fallait d'abord le «vérifier».

Ce serait, «si c'était vrai, sans doute» un signe de détente, a-t-il très prudemment commenté sur la radio France Inter. «Il faut toujours vérifier», a-t-il toutefois ajouté.

La Russie a annoncé mercredi la fin de manœuvres militaires et le départ de certaines de ses forces de la péninsule ukrainienne annexée de Crimée, où le déploiement de troupes alimentait les craintes d'invasion de l'Ukraine.

Moscou avait déjà annoncé mardi un début de retrait des dizaines de milliers de soldats russes massés depuis plusieurs mois aux frontières ukrainiennes.

«Il y a des signes encourageants peut-être (..) mais d'un autre côté on a aussi des signes préoccupants», a relevé Josep Borrell en référence à un appel en Russie à la reconnaissance des territoires séparatistes dans l'est de l'Ukraine.

La Douma, la chambre basse du parlement russe, a voté mardi un appel au président Vladimir Poutine en faveur de cette reconnaissance. Le Kremlin a assuré qu'il n'y avait actuellement «aucune décision officielle» en ce sens, mais que cette demande «reflétait l'avis de la population» russe.

«La Russie joue le chaud et le froid. Un jour elle nous dit que tout est possible, qu'elle va revenir à la table des négociations, et l'autre elle envoie une escadre en mer Noire», a poursuivi le Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères.