Des moments de réjouissance pour Antoine Cyr

Après trois performances plutôt difficiles, Antoine Cyr s’est ressaisi avec une excellente cinquième place au sprint par équipe de ski de fond, mercredi aux Jeux olympiques de Pékin.

Le Québécois a rapidement donné le ton, pointant au deuxième rang au moment du premier échange. Ses troisième et cinquième efforts ont également été excellents avec les quatrième et cinquième chronos d'étape.

Graham Ritchie et lui ont finalement eu besoin de 19 min 45,30 s pour terminer l’épreuve. Ils ont accusé un retard de 22,31 s sur les Norvégiens, champions olympiques. La Finlande, le Comité olympique russe (ROC) et la Suède les ont également devancés.

«L’année passée, on a fini septièmes au Championnat du monde. Et là, d’être cinquièmes aux Olympiques avec le même partenaire, c’est exceptionnel, s’est exclamé Cyr Au micro de Radio-Canada. C’est vraiment une belle performance. On est une jeune équipe, on a 23 ans les deux. On va être prêts; dans quatre ans, on va revenir encore plus fort.»

Il s’agit du meilleur résultat canadien de l’histoire de cette épreuve olympique.

Cyr avait terminé 37e au 15 km classique, 42e au skiathlon, 56e au sprint libre et 11e au relais 4 x 10 km.

«J’ai vraiment pas eu les Olympiques que je désirais jusqu’à maintenant. Je pense que Graham aussi était déçu avec son sprint. D’arriver aujourd’hui et de faire une cinquième position, c’est juste incroyable. On est tellement fiers.»

Chez les femmes, Katherine Stewart-Jones et Dahria Beatty n’ont pas été en mesure de se qualifier pour la finale. Elles ont terminé sixièmes de la première demi-finale. L’Allemagne, la Suède et le ROC sont montés sur le podium dans l’ordre.

