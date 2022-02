Du 26 février au 6 mars: Marina Orsini marraine du 25e FIFEM

Marina Orsini est la marraine de la 25e édition du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM), qui va se tenir du 26 février au 6 mars, en pleine semaine de relâche.

Les amateurs de tout âge auront rendez-vous sur la plateforme de l’événement [fifem.com] ainsi qu’au Cinéma Beaubien, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Plus de 100 films seront proposés pendant cette édition anniversaire, en provenance de pays comme de l’Allemagne, la Russie, la Corée du Sud, l’Iran et l’Argentine.

La présidence du jury professionnel a à nouveau été confiée à Jessica Barker, qui a commencé très jeune à jouer dans des films et à la télé. Elle sera entourée dans son rôle par le réalisateur Alain Jacques et la productrice Mylène Augustin de Black on Black Films.

Le long métrage français «Le trésor du Petit Nicolas» va ouvrir le festival le 20 février au Cinéma du Musée lors d’une projection spéciale sur invitation. Ce film de Julien Rappeneau est la troisième adaptation au grand écran des livres de la série à succès «Le Petit Nicolas». Lors de cette projection, on remettra pour la toute première fois le prix Rock-Demers, à travers lequel «le FIFEM souhaite immortaliser la mémoire de ce grand homme ainsi qu’encourager et inspirer d’autres à poursuivre sa mission de création», a-t-on expliqué.