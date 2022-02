BEAULIEU, Marie



Le 27 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Marie Beaulieu, fille de feu M. Joseph Beaulieu et de feu Mme Marie Belzile, originaires de la grande région de Trois-Pistoles.Elle laisse dans le deuil ses filles Josée (Denis) et Nancy Robitaille, ses petits-enfants Rodger Edan, Rick Entoine et Joss Jeysun Jakubowski, de même que le père de ses filles Claude Robitaille. Elle aura marqué de sa présence, de son soutien et de sa générosité le cours de l'existence de ses frères et soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines, sans oublier amies et amis.Vous êtes invitées/invités à vous joindre à nous pour saluer son Passage parmi nous et lui rendre un dernier Hommage.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 février 2022, de 13 h à 15 h à laUne cérémonie sera célébrée à 15 h, en la salle de célébration de la Résidence funéraire Notre-Dame.Votre présence sera d'un grand réconfort…Cordialement,Josée & Denis & Nancy & Rodger Edan & Rick Entoine & Joss Jeysun.