DUBÉ, Roger



À Montréal, le jeudi 10 février 2022 est décédé, à l'âge de 82 ans, M. Roger Dubé.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain, Benoit (Stéphanie) et Julie (Christian), ses petits-enfants Ariane, Chloé, Flavy et Nelly ainsi que ses soeurs, neveux et nièces.