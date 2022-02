FORLINI, Roberto



À Montréal, le jeudi 10 février 2022 est décédé, à l'âge de 58 ans, Roberto Forlini.Il laisse dans le deuil son frère Mario ainsi que plusieurs oncles, ses tantes et nombreux cousins et cousines.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 20 février 2022 de 14h à 17h et de 19h à 20h, suivi du service à 20h.