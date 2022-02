[EN DIRECT] COVID-19 dans les RPA et les CHSLD: de nouveaux assouplissements pour les aînés hébergés

Les aînés hébergés dans une résidence privée pour aînés (RPA) ou dans un CHSLD pourront bientôt bénéficier à leur tour d’allègements concernant le nombre de visiteurs autorisés et le maximum de personnes permises dans les salles à manger.

• À lire aussi: COVID-19: vers une stabilisation des hospitalisations

• À lire aussi: COVID-19: Le Québec compte moins de 2000 hospitalisations

Depuis le resserrement des mesures, les milieux de vie pour personnes aînés font l’objet de restrictions importantes en ce qui a trait aux visiteurs.

À compter du 21 février, la limite de deux visiteurs ou proches aidants par jour (un seul à la fois) sera levée d’abord dans les résidences privées pour aînés (RPA), pour être remplacée par un maximum «recommandé» de 10 personnes. Les visiteurs recouvreront aussi l’accès aux espaces commun pour autant qu’ils respectent les règles sanitaires de base.

Dans les salles à manger, 10 résidents pourront prendre place autour d’une même table. Une distance d’au moins un mètre devra être respectée entre chaque table.

Les mêmes règles entreront en vigueur une semaine plus tard dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de même que dans les ressources intermédiaires (RI) qui accueillent des aînés.

Déconfinement accéléré

Le plan de déconfinement prévoyait initialement de faire passer, à compter du 14 mars, les limites à quatre visiteurs maximum par jour (deux à la fois au plus) dans les CHSLD et RI, puis à huit maximum (quatre à la fois au plus) dans les RPA.

En conférence de presse, la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a expliqué que ces allègements sont apportés en cohérence avec tous ceux annoncés dans les derniers jours pour la population générale.

«Quand on vieillit, on a une urgence de vivre et quand on perd des journées enfermés, bien ça fait partie de ces jours qui nous semblent parfois (...) volés», a souligné la ministre Blais, qui revient d’un congé de maladie.

«J’aimerais ça qu’on arrête de faire de la surprudence», a dit Mme Blais, en rappelant que plusieurs des aînés vivant dans les différents milieux d’hébergement sont autonomes.

Maintenant que la plupart des résidents sont vaccinés double ou triple vaccinés, la ministre Blais plaide pour la recherche d’un «équilibre» entre la «santé globale» et la gestion du risque associé à la COVID-19.

À VOIR AUSSI