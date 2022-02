IQ embauche à pleines portes

Investissement Québec (IQ) a fait croître de plus de 45 % ses effectifs dans sa division internationale, chargée d’attirer des investissements étrangers et d’aider les entreprises québécoises à exporter.

Selon des données obtenues par Le Journal, le nombre de salariés d’Investissement Québec International (IQI) est passé de 97 à la fin de 2020 à 142 à la fin de 2021. Il s’agit d’un bond de 46,4 % en un an.

Pour expliquer l’augmentation, IQ rappelle la « volonté ambitieuse » du gouvernement Legault de doubler les investissements directs étrangers sur cinq ans et d’augmenter de 90 % les exportations des entreprises québécoises.

Des chiffres qui se recoupent

IQ calcule avoir attiré pour 3,7 milliards $ d’investissements étrangers au cours de son dernier exercice, qui a pris fin le 31 mars, soit 29 % de plus qu’en 2019-2020.

Or, ces chiffres recoupent en bonne partie ceux de Montréal International (MI) et de Québec International, qui disent avoir attiré respectivement, en 2020, pour 2,2 milliards $ et 324,2 millions $ d’investissements étrangers (des chiffres en baisse par rapport à 2019).

De plus, 85 % des investissements étrangers comptabilisés par IQ l’an dernier étaient en fait des réinvestissements effectués par des multinationales déjà présentes au Québec.

Le président d’IQI, Hubert Bolduc, assure toutefois au Journal que la société d’État doit avoir travaillé abondamment sur un dossier pour que celui-ci puisse être mis à son crédit.

« On ne peut pas rémunérer des gens sur des résultats qu’ils n’ont pas apportés », insiste-t-il.

Bonis en double

Comme IQ et MI font en partie le même travail, il arrive régulièrement que des salariés des deux organismes reçoivent des primes de rendement liées aux mêmes investissements étrangers.

Quoi qu’il en soit, M. Bolduc soutient qu’IQ et Montréal International ne se pilent sur les pieds que rarement.

« Il y a une très bonne synergie, dit-il. Les gens se font des passes, ils s’invitent dans les rencontres et disent : “Je m’occupe de ça, tu t’occupes de ça.” [...] Il va toujours y avoir des endroits où on va se chicaner, mais de manière générale, je dirais que dans 80 ou 90 % des cas, il n’y a pas de problème. »

Patrick Leblond, professeur en affaires internationales à l’Université d’Ottawa, voit d’un bon œil l’offensive d’IQ. Il note toutefois la difficulté de départager les investissements attirés par IQ de ceux qui auraient eu lieu de toute façon.

« C’est un enjeu : comment s’assurer du lien de causalité entre les sommes investies [par IQ] et les résultats », affirme-t-il.

Selon le spécialiste, IQ devrait miser sur la transparence.

« Sinon, les contribuables vont toujours se demander : À quoi ça sert, ces sommes-là ? Est-ce que ça contribue vraiment à augmenter les exportations, à faire bien fonctionner l’économie du Québec ? Ou est-ce que c’est simplement pour créer des jobs au gouvernement ? »

Des résultats mitigés pour Investissement Québec International

Investissements étrangers au Québec en 2020 de 4,1 milliards $, en baisse de 13 % par rapport à 2019.

Québec souhaite doubler les investissements directs étrangers en 5 ans.

Exportations des entreprises soutenues par IQ en 2020, 1,2 milliard $, en hausse de 9 % par rapport à 2019.

Le gouvernement Legault veut accroître de 90 % les exportations des entreprises québécoises sur 5 ans

Source : Ministère de l’Économie et de l’Innovation

Une hausse de près de 37 % depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ

Le nombre de salariés d’Investissement Québec (IQ) a bondi de près de 37 % depuis l’entrée en fonction du gouvernement caquiste, en 2018.

Fin mars 2018, soit six mois avant l’arrivée au pouvoir de la CAQ, IQ comptait 515 employés, indiquait le rapport annuel 2017-2018 de l’organisme.

À la fin du mois de décembre 2021, la main-d’œuvre atteignait 1079 personnes, a précisé au Journal une porte-parole d’IQ, Gladys Caron.

Ce dernier chiffre a été gonflé par la réforme d’IQ menée par le ministre Pierre Fitzgibbon, en 2020. Quelque 168 fonctionnaires du ministère de l’Économie (MEI) et 207 salariés du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) ont alors grossi les rangs d’IQ.

En excluant ces transferts de personnel, on obtient 704 employés, de sorte que l’augmentation des effectifs d’IQ s’est établie à 36,7 % de la fin mars 2018 à la fin de 2021.

« Moi, j’ai un objectif de livrer un plan ambitieux, et je ne suis jamais allé à la guerre avec un tire-pois, avait déclaré M. Fitzgibbon en 2019. Il faut avoir les ressources pour gagner cette guerre-là. »

Payés plus cher

Rappelons que les salariés qui ont quitté le MEI et le CRIQ bénéficient aujourd’hui des conditions de rémunération d’IQ, lesquelles sont généralement supérieures à celles de leurs anciens employeurs.

La réforme Fitzgibbon est également accompagnée d’importantes bonifications des salaires et du programme de bonis des hauts dirigeants d’IQ.

En vertu de ces changements, le PDG d’IQ, Guy Leblanc, peut gagner jusqu'à 1,1 million $ par année, soit le double de son prédécesseur, Pierre Gabriel Côté.

Pour leur part, les trois premiers vice-présidents exécutifs de l’organisation peuvent toucher jusqu’à 1 million $ par année.