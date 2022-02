PÉKIN | Déçu d’avoir terminé au pied du podium à son épreuve de prédilection, le 500 mètres, Laurent Dubreuil assure qu’il a maintenant les yeux rivés sur le 1000 mètres qui aura lieu vendredi à l’Anneau national de patinage de vitesse de la capitale chinoise.

« J’ai été déçu beaucoup, mais j’ai tourné la page, a illustré le champion mondial sur 500 m au sujet de sa 4e position à 0,03 seconde du podium. Je suis concentré à 100 pour cent sur le 1000 m. J’ai le regard tourné vers l’avant. »

Dubreuil convient toutefois que la déception ne s’envolera pas en claquant des doigts.

« Il y a une partie de moi qui va être déçue longtemps, a-t-il reconnu, mais la déception ne doit pas ruiner toutes les courses qui s’en viennent. Il y a une épreuve aux Jeux, mais aussi les mondiaux sprint dans deux semaines et les finales de la Coupe du monde. Une chance que le 1000 m n’avait pas lieu le lendemain, mais je suis maintenant dans un bon état d’esprit. »

S’il comptait parmi les grands favoris au podium au sprint, la situation est différente au 1000 m alors que les Néerlandais ont monopolisé les podiums lors des trois premières étapes de la Coupe du monde et qu’ils ont fait l’impasse sur le rendez-vous de Calgary afin de s’offrir une préparation optimale en prévision de leurs Essais olympiques.

Brouiller les cartes

« Les trois Néerlandais sont les grands favoris, a résumé le patineur de Lévis. Un quatrième qui ne s’est pas classé pour les Jeux parce que chaque pays ne peut pas aligner plus que trois patineurs par épreuve aurait eu des chances de gagner s’il avait pris le départ tellement ils sontcompétitifs. »

Dubreuil croit tout de même en ses chances de brouiller les cartes.

« Derrière les Néerlandais, je fais partie d’un petit groupe de patineurs qui ont des chances de médaille ».

« J’espère être agréablement surpris. Ce n’est pas la vitesse qui manquait en Coupe du monde. À chaque course, j’occupais le premier rang après 600 mètres. En perdant un peu de poids pour terminer plus fort, j’espère que ça va faire la différence pour une chance de médaille et que je ne casserai pas trop dans le dernier droit », a souligné celui qui pointe au 6e rang du classement cumulatif de la Coupe du monde sur 1000 m.

Répéter l’histoire

Après avoir raté le podium au championnat mondial en 2019 au 500 m, Dubreuil était revenu en force au 1000 m.

« Après une 6e place, j’avais remporté l’argent le lendemain, a-t-il rappelé. Je l’ai déjà fait et pourquoi pas le faire de nouveau. Ce n’est pas impossible même si je ne suis pas parmi les favoris. Je suis capable de causer une surprise. »

Le délai de six jours entre les deux épreuves est une carte de plus dans le jeu de Dubreuil qui, en Coupe du monde, doit se farcir les deux courses la même journée ou à 24 heures d’intervalle.

Antoine Gélinas-Beaulieu sera lui aussi au départ du 1000 m avant de disputer le lendemain le départ groupé qui est son épreuve de prédilection.