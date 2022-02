Journée de redoux avec des températures printanières

Une vague de douceur balaiera le sud et le centre du Québec mercredi, alors qu’un cocktail météo amènera de la neige, de la pluie et probablement de la pluie verglaçante dès la nuit prochaine pour certains secteurs.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial au sujet d’un système dépressionnaire qui succédera à un redoux record, amenant avec lui des averses de pluie ou de neige.

En vigueur jusqu’à vendredi matin, le BMS concerne l’ouest et le sud de la province ainsi que des secteurs plus à l’est comme le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, jusqu’à Saguenay, où l’on prévoit quelques accumulations de neige.

Selon les prévisions de l’agence fédérale, les précipitations devraient débuter sous forme de pluie sur les secteurs les plus au sud mercredi soir ou se changer en pluie jeudi matin puis en neige en soirée, ailleurs dans d’autres secteurs.

Les températures seront donc à la hausse avec des maximales de 4 à 7 degrés, notamment à Montréal et dans la vallée du Saint-Laurent, à Québec et en Estrie, alors que dans l’est de la province le mercure sera dans les normales saisonnières.

Dans l’ouest de la province, l’on s’attend à des accumulations d’une dizaine de centimètres de neige sous des températures clémentes, avant une baisse brutale du mercure qui changera rapidement la pluie en neige, jeudi soir.