La Loi sur les mesures d’urgence ne fait pas l’unanimité au Parlement

Le recours à la Loi sur les mesures d’urgence pour en finir avec les manifestations qui secouent le Canada ne fait pas l’unanimité au Parlement: les néodémocrates appuient les libéraux, mais le Parti conservateur s’y oppose, tout comme le Bloc québécois.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique Marco Mendicino a déclaré en point de presse mercredi après-midi que trois blocages majeurs ont pris fin depuis l’invocation de la Loi lundi.

Or la police à ces endroits n’a pas eu besoin d’appliquer de provision particulière contenue dans les décrets annoncés mardi dans le cadre de la proclamation des mesures d’urgence.

Le ministre Mendicino et ses collègues à la Justice et à la Protection civile ont défendu la décision du gouvernement en soulignant que même si les blocages les plus dommageables ont pris fin, la Loi leur permettrait, d’une certaine manière, de couper l’herbe sous le pied des manifestants les plus extrêmes qui voudraient retenter leur chance à d’autres endroits.

«La raison pour laquelle nous avons recours à la Loi sur les mesures d’urgence est évidente pour quiconque fréquente le centre-ville d’Ottawa ou essaie de traverser la frontière Canada- États-Unis dans plusieurs provinces», a dit le ministre de la Justice David Lametti, faisant référence à un événement «sans précédent».

