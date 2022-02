La nouvelle délégation générale à Los Angeles perd déjà son chef

La délégation générale à Los Angeles, dont le mandat vient à peine d’être bonifié à l’automne par le gouvernement, perd déjà son numéro un pour « des raisons personnelles ». Le délégué général Philippe Huneault partira avec une indemnité de 39 249 $ en poche.

Le ministère des Affaires internationales et de la Francophonie (MRIF) a été averti par M. Huneault qu’il quittait ses fonctions le 18 février. La direction n’a pas été en mesure de fournir plus d’informations sur ce départ soudain.

Ces derniers jours, le ministère a publié sur Twitter une image mentionnant que des « chefs de poste se sont rencontrés pour souligner de manière originale les derniers jours du mandat de Philippe Huneault » et le remercier pour son implication aux États-Unis.

Lundi, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a lui aussi salué le travail du représentant à Los Angeles.

« Ton talent de démarcheur a su faire rayonner le talent québécois sur la côte ouest. », a-t-il souligné.

Arrivé dans la tourmente

M. Huneault était à la tête de l’antenne californienne depuis 2019.

Il avait été nommé par le gouvernement Legault pour succéder à Elizabeth MacKay, laquelle avait été plongée dans une controverse après s’être lancée en affaires tout en occupant toujours ses fonctions de déléguée pour le Québec.

L’automne dernier, Québec avait annoncé que sa délégation à Los Angeles allait devenir une délégation générale afin d’augmenter les effectifs ainsi que les initiatives pour faire connaître la province. Aux États-Unis, ce statut est également octroyé aux troupes qui sont basées à New York.

Ce nouveau titre a fait bondir le salaire de base de M. Huneault à 178 406 $.

Au 31 mars 2021, selon des données du ministère du Conseil exécutif, il gagnait 169 910 $. Il recevait aussi une indemnité annuelle pour son logement (147 872 $), en plus des différentes allocations liées à ses fonctions (5023 $).

Le ministère des Affaires internationales a indiqué au Journal que M. Huneault n’accorderait pas d’entrevue à propos de son départ.

Un mauvais message

Le député péquiste Sylvain Gaudreault craint que le départ précipité de M. Huneault n’envoie un message négatif aux partenaires d’affaires américains. Il s’interroge aussi sur la pertinence de verser une indemnité de départ.

« Je pense que ça va prendre un signal fort pour que nos partenaires américains comprennent que le Québec est sérieux et que le Québec veut vraiment développer des relations d’affaires », avance-t-il. « C’est quand même une prime importante pour un mandat qui a été bref », poursuit-il.

–Avec la collaboration de Francis Halin

► Depuis un an, plusieurs changements ont été apportés par le ministère dans les délégations à l’étranger, dont David Bruce Weiner, qui a pris les commandes à Atlanta, Martine Hébert à New York, Geneviève Brisson à Bruxelles, Mario Limoges à Chicago et Line Rivard à Londres.

Le court règne de Philippe Huneault à Los Angeles

◆ Nomination à titre de délégué du Québec à Los Angeles en 2019 avec un salaire de base de 166 578 $.

◆ En 2021, alors que le statut de la mission en Californie est modifié pour lui donner plus d’importance, il devient délégué général à Los Angeles avec un salaire de 178 406 $.

◆ Il a aussi reçu une indemnité annuelle pour son logement, en plus des différentes allocations liées à ses fonctions.