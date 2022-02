La prison à perpétuité pour avoir poignardé à mort son ex

Un an presque jour pour jour après le meurtre violent de son ex-conjointe à Saint-Hyacinthe, un homme de 58 ans a reconnu l’avoir poignardée à mort et devra passer au moins les 14 prochaines années derrière les barreaux.

Après avoir accepté la suggestion commune des avocats Marc-André Gauthier, de la défense, et Sandra Bilodeau, de la Couronne, le juge a tenu à s’adresser à la famille, qu’il soupçonnait d’être insatisfaite de la sentence.

« Bien qu’elle puisse sembler clémente ou insuffisante [...], il est important de rappeler que la peine infligée à la victime est l’emprisonnement à perpétuité », a précisé l’honorable Mario Longpré.

En effet, Jean-Yves Lajoie ne sera pas admissible à une libération conditionnelle avant 14 ans, mais il pourrait rester derrière les barreaux encore plus longtemps s’il n’est pas jugé apte à sortir.

« S’il obtient une libération conditionnelle [...] son casier judiciaire et les impacts qui en découlent lui rappelleront chaque jour [qu’il] a causé la mort de

Nancy Roy de manière insensée et odieuse », a ajouté le magistrat.

Vague de féminicides

Le meurtre de la femme de 44 ans est l’un des premiers féminicides de la vague qui a été hautement médiatisée l’an passé.

Dans les jours précédant le crime, Lajoie avait envoyé des messages textes inquiétants à son ex-conjointe. Il lui écrivait notamment qu’elle avait commis une « grave erreur » et qu’elle aurait éventuellement autant mal que lui. Il lui a également envoyé une photo d’un avion de guerre avec la mention « Alors, attends le bombardement ».

Puis, le matin du 23 février, le meurtrier s’est présenté dans son logement avec un couteau qu’il avait apporté de chez lui. Il l’a ensuite poignardée à de nombreuses reprises, principalement au cou. Nancy Roy avait une trentaine de plaies de défense aux mains. Elle a été retrouvée dans une marre de sang, dans son lit.

Rencontré par les enquêteurs peu de temps après, Jean-Yves Lajoie n’a pas nié son geste. Il était encore couvert de sang et avait des pansements sur les mains.

Appelé à s’adresser à la famille hier après-midi, le meurtrier s’est excusé, ajoutant qu’il « aimait profondément » Nancy Roy et que peu importe ce qu’il dit, rien ne pourra la ramener.

Superflu et sans intérêt

Les enfants de la victime n’ont pas souhaité témoigner devant le juge hier après-midi, mais ils avaient tout de même rédigé une lettre afin de démontrer au Tribunal les effets que le crime avait eus sur leur vie.

« J’ai perdu une grande partie de ma concentration, a écrit le fils de la femme. Avant, je pouvais lire de deux à trois romans par semaine. Maintenant, je peux m’éterniser sur un seul ouvrage pendant plus d’un mois. Tout me semble désormais superflu et sans intérêt. »

La cadette de la famille, âgée de 18 ans au moment du crime, a mentionné dans une lettre adressée à sa mère qu’elle « va toujours rester dans son cœur » et qu’elle est maintenant « un ange ». La jeune femme, atteinte du trouble du spectre de l’autisme, dit également avoir peur de Jean-Yves Lajoie et de son fils.

– Avec Claudia Berthiaume