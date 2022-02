La Ville élargit la protection de deux espaces verts dans l’est de Montréal

Deux importants espaces verts de l’est de Montréal changeront d’affection au Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (SAD) afin d’être mieux protégés, a annoncé la Ville.

Plus précisément, le parc du Boisé-Jean-Milot, reconnu depuis 2008 par l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve comme un milieu naturel à protéger, passera de l’affectation «dominante résidentielle» à l’affectation «conservation».

De plus, de nouveaux terrains du Club de Golf Métropolitain Anjou seront protégés de tout développement industriel par la modification de leur affectation, qui passera d’«industrie» à «grand espace vert ou récréation».

Ce changement d’affectation au SAD n’empêchera pas le club de golf de poursuivre ses activités, mais permet «d’empêcher un futur développement industriel» et de «mieux encadrer les activités permises» sur place.

«Au cours des 100 premiers jours de notre mandat, nous avons élargi la protection à une plus grande superficie du Club de Golf Métropolitain Anjou, de même qu’au Boisé-Jean-Milot, et nous poursuivons le travail en vue de la création du poumon vert de l’Est, qui sera formé d’espaces verts situés dans les arrondissements de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et d’Anjou», s’est réjouie la mairesse de Montréal, Valérie Plante, mercredi.