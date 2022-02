Le site de vaccination du Palais des congrès de Montréal fermera bientôt ses portes

Après un an d’activité et plus de 440 000 doses administrées, le site de vaccination du Palais des congrès de Montréal va fermer ses portes le 24 février.

«Nous constatons actuellement une baisse du nombre de doses administrées au site de vaccination massive du Palais des congrès de Montréal où nous administrons en moyenne 400 doses par jour alors qu’au point fort de la campagne de vaccination, 3000 doses y étaient administrées quotidiennement», a fait savoir le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal par communiqué mercredi.

Alors que 84 % des Montréalais sont adéquatement vaccinés, le CIUSSS souhaite désormais miser sur «une offre de proximité» pour rejoindre les personnes qui ne sont toujours pas passées à l’action.

Ainsi, un nouveau site de vaccination de proximité ouvrira le 1er mars 2022 au 955, boulevard de Maisonneuve Est, à quelques minutes de marche de la station de métro Berri-UQAM. Le nouveau site de vaccination Berri Centre-Sud aura une capacité vaccinale quotidienne de 500 doses, a précisé le CIUSSS. La vaccination y sera offerte avec et sans rendez-vous, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h.

