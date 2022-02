Leur tranquillité plus importante que l’argent de la cryptomonnaie

La quiétude du village de Saint-Donat, dans Lanaudière, est troublée ces jours-ci. Des promoteurs, dont l’un est implanté dans un paradis fiscal, veulent y construire un immense campus comprenant une ferme de cryptomonnaie, mais plusieurs résidents veulent bloquer le projet.

« On parle d’une entreprise qui est énergivore, qui fait du bruit, avec bien peu d’emplois créés. Ce sera comme une usine fantôme. À qui ça profite ce projet-là ? », se demande Stéphane Morin, l’un des initiateurs d’une pétition qui a recueilli 900 signatures jusqu’à présent.

L’inquiétude des citoyens a grimpé d’un cran après la présentation du projet par les promoteurs. Sur un terrain de plus de 800 000 pieds carrés, ces derniers veulent implanter un complexe de 15 bâtiments qui comprend notamment une ferme de cryptomonnaie, une serre et un centre de traitement de données.

Il s’agit d’un projet d’investissement de 165 millions de dollars.

Le Journal s’est entretenu avec plusieurs résidents qui ont peur de voir leur village nature se transformer complètement.

« Je sens qu’on prend avantage de ce qu’on a au Québec, notre électricité pas chère, pour des bitcoins et de la spéculation, dans un parc naturel habité, ça ne marche pas », assure Daniel Bulota.

« Ce sera une nuisance pour les citoyens en raison du bruit, de la pollution visuelle, ce n’est pas viable pour nous. On ne veut pas cautionner la cryptomonnaie, ce n’est pas dans la vision de la municipalité », a souligné une autre résidente, Saskia Ouaknine.

Photo tirée brochure Nuvo Energie

Le maire veut rassurer

Contacté par Le Journal, le maire Joé Deslauriers n’a pas rendu notre appel. Mais dans une publication Facebook, l’élu a tenté de rassurer ses concitoyens.

« On a vu la réaction de nos citoyens, on vous écoute. La municipalité ne pourrait accepter un projet qui vient nuire à la qualité de vie et la quiétude », a-t-il affirmé.

Ce dernier a aussi confirmé que les promoteurs ont fait une promesse d’achat, mais n’ont toujours pas fait l’acquisition du terrain.

Le Journal a contacté Steve Stathopoulos, un des investisseurs dans Nuvo Énergie, l’entreprise derrière le projet. Ce dernier s’est montré interloqué de l’opposition citoyenne.

« Nous allons rencontrer les gens et je serais surpris que la réception soit négative, car c’est un plus pour le développement économique », a-t-il affirmé dans une entrevue en anglais.

M. Stathopoulos confirme qu’il fera une demande auprès d’Hydro-Québec pour alimenter le projet.

La société d’État n’a pas souhaité commenter le dossier, mais affirme avoir une « démarche prudente » avec « l’industrie volatile » de la cryptomonnaie, a souligné le porte-parole Cendrix Bouchard.

Entreprise aux Bahamas

Selon des vérifications faites par Le Journal, M. Stathopoulos est aussi propriétaire d’une autre entreprise, Spartan Crest Capital, une société implantée aux Bahamas. Son partenaire d’affaires, Perry Kotsopoulos, est cofondateur de Afcan Holdings, une société qui évolue dans le secteur des mines en Afrique.

Le maître d’œuvre du projet est SimplicITI International, une entreprise de Saint-Donat.

« Si les gens n’en veulent pas, on ne le fera pas à Saint-Donat. On ne mettra pas le projet dans la gorge des gens », a souligné un dirigeant qui a voulu taire son identité en raison de la grogne citoyenne.

Le projet en bref

Une quinzaine de bâtiments, dont une ferme de cryptomonnaie, à Saint-Donat

Implantation d’une serre (chauffée par la chaleur émise par les serveurs informatiques) et d’un centre de données

Investissement de 165 M$

50 à 100 emplois créés

