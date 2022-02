L’inflation atteint un sommet en janvier: voici les 3 coupables

L’inflation a atteint un nouveau sommet en janvier en s’établissant à 5,1%, une première depuis septembre 1991, selon des données de Statistique Canada. Si l’ensemble des prix ont augmenté en un an, trois secteurs économiques sont principalement à blâmer pour cette hausse historique. Tour d’horizon.

L’essence

De décembre à janvier, les prix à la pompe ont grimpé de 4,8%. La hausse a cependant été vertigineuse en un an, affichant un bond de 31,7%. En d’autres mots, si votre plein d’essence vous coûtait 40$ il y a un an, vous déboursez aujourd’hui un peu plus de 52$.

«Les prix de l’essence ont augmenté dans le contexte des préoccupations liées à l’approvisionnement mondial du pétrole découlant des événements politiques survenus à l’échelle internationale», a expliqué l’agence gouvernementale.

Marc Vallières/Agence QMI

Les tensions en Ukraine menacent effectivement de faire grimper le prix de l’essence à 2$ le litre. En y ajoutant une demande grandissante en raison du déconfinement à l’échelle planétaire et des déplacements qui reprennent de plus belle, c'est votre portefeuille qui écope.

Statistique Canada calcule que sans l’essence, l’Indice des prix à la consommation, qui permet de calculer l'inflation, a tout de même augmenté de 4,3% par rapport à l’année précédente, soit la «plus forte augmentation depuis la création de l’indice en 1999».

L’épicerie

Même Statistique Canada le constate: les prix des produits alimentaires augmentent «à un rythme rapide». Le prix du panier d’épicerie s’est accru de 6,5% en janvier, alors que la hausse était de 5,7% en décembre. Il s’agit de la hausse la plus importante depuis mai 2009.

Les prix du bœuf, du poulet et du poisson ont augmenté plus rapidement en janvier qu’en décembre. Parmi les autres aliments dont les prix ont augmenté en un an, on compte la margarine (16,5%), les fruits frais (8,2%) et les produits de boulangerie (7,4%), de même que les condiments, les épices et les vinaigres (12,1%).

AFP

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les conditions de croissance défavorables expliquent ces hausses de prix, dit l’agence fédérale.

Le logement

Se loger coûte aussi plus cher, avec une augmentation de 6,2% en un an. C’est d’ailleurs la hausse la plus marquée depuis février 1990, note Statistique Canada.

D’une part, les locataires ont encaissé une augmentation des loyers de 3,2% par rapport à janvier 2021, alors que les prix des logements neufs ont aussi connu une croissance.

— Avec l’Agence QMI