L’univers parallèle de Gary Bettman

Vous avez vu ce qui se passe avec les Coyotes de l’Arizona ? Ils disputeront leurs trois prochaines saisons dans un amphithéâtre de 5000 sièges situé sur le campus de l’Université Arizona State, le temps de trouver un site pour y bâtir un nouvel édifice. Et ce, avec la bénédiction de Gary Bettman.

Le Journal publiait à ce sujet, hier, des réactions d’internautes disant que la Ligue nationale de hockey se couvre de ridicule dans cette histoire.

Pour une raison qu’il est le seul à connaître, Bettman s’entête à dire que le marché de la région de Phœnix est viable pour une concession de sa ligue.

Deux poids, deux mesures

Pensez-vous qu’il tiendrait le même langage si les Sénateurs d’Ottawa, les Jets de Winnipeg, les Flames de Calgary ou les Oilers d’Edmonton éprouvaient des difficultés à se loger et à générer des revenus ?

Il les passerait dans le tordeur !

Le Canadien, les Maple Leafs de Toronto ou les Canucks de Vancouver se retrouveraient dans cette même situation qu’il trouverait quelque chose à redire.

Le commissaire Bettman vit dans un monde parallèle, un univers tordu où il accorde des passe-droits aux équipes établies dans des villes américaines.

La LNH n’a plus rien de canadien.

Le pouvoir est aux États-Unis.

Au diable Québec !

C’est d’une tristesse pour Québec, mais Bettman et les gouverneurs qui le paient grassement considèrent que notre capitale nationale n’a pas les moyens financiers pour faire vivre une équipe.

On est rendu là aussi à Montréal avec le baseball.

Diable qu’on est devenus petits sur la scène des ligues sportives majeures.

Deuxième échange pour Heineman

Que penser d’Emil Heineman, cet espoir obtenu dans la transaction qui a envoyé Tyler Toffoli à Calgary ?

Comme bien des joueurs de 20 ans évoluant dans des circuits européens, Heineman ne bénéficie pas d’un grand temps d’utilisation.

Je ne sais pas s’il faut y voir un signe quelconque, mais c’est la deuxième fois en moins d’un an qu’il fait partie d’une transaction impliquant un club vendeur et un autre acheteur.

En avril, les Panthers de Floride, qui l’avaient sélectionné au deuxième tour en 2020, l’ont cédé à Calgary contre Sam Bennett.

Et voilà que les Flames l’échangent au Canadien contre Toffoli.

Y a-t-il anguille sous roche ?

Pelletier était-il disponible ?

Autre question : Kent Hughes a-t-il lancé le nom de Jakob Pelletier sur la table dans ses pourparlers avec son homologue Brad Treliving ?

Le jeune homme natif de Québec se tire bien d’affaire à sa première saison professionnelle avec le Heat de Stockton, club-école des Flames dans la Ligue américaine.

Pelletier présente une fiche de 14 buts et 23 mentions d’aide en 38 matchs. Ses 37 points le placent sur un pied d’égalité avec Matthew Phillips au sommet des marqueurs du Heat.

Au plan physique, il concède un net avantage à Heineman. Il fait 5 pi et 10 po et 180 lb comparativement à 6 pi et 1 po et 185 lb pour le Suédois.

Pour l’avoir acquis, il y a lieu de penser que les dirigeants du Canadien aiment bien Heineman.

Quant à Pelletier, il ne serait peut-être pas venu avec un choix de première ronde.

Sylvain Couturier blâme le CH

Sylvain Couturier, directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst et père de Sean des Flyers de Philadelphie, voue le plus grand respect à Martin St-Louis.

Or, il ne comprend pas que le CH ait pu lui confier le rôle d’entraîneur-chef au détriment d’un autre Québécois ayant fait ses preuves dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et dans la Ligue américaine,

C’est ce qu’il a raconté au journaliste Mikaël Lalancette du quotidien Le Soleil.

Il s’est dit désolé pour des gars comme Benoît Groulx, Pascal Vincent, Serge Beausoleil, Stéphane Julien, Yanick Jean, Louis Robitaille et tous les autres, sans oublier Patrick Roy, qui ont fait leurs preuves dans le métier.

Le devoir de dénoncer

Âgé de 53 ans, Couturier dit n’avoir aucune ambition pour un poste de gestionnaire chez les professionnels.

Par contre, il estime que quelqu’un devait se lever pour dénoncer le manque d’engagement du CH envers la LHJMQ.

« Si personne de notre ligue ne se lève pour le dire, qui va le faire ? » a demandé celui qui a porté les couleurs du Titan de Laval durant sa carrière junior.

Choix de quatrième tour des Kings de Los Angeles, il a disputé une trentaine de matchs avec eux.

Sa carrière professionnelle, qui s’est étendue sur 13 saisons, l’a amené à jouer dans les ligues américaine et internationale, ainsi qu’en Allemagne.