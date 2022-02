Le Canada 1er au 5000 m: une fin de carrière olympique en or pour Charles Hamelin

À sa toute dernière course olympique en carrière, Charles Hamelin a aidé le Canada à être couronné au relais 5000 m de patinage de vitesse courte piste, mercredi à Pékin.

• À lire aussi: Les Canadiens seront des quarts de finale

• À lire aussi: Un conte de fées qui se poursuit pour Maxence Parrot

L’équipe canadienne, complétée par Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles et Pascal Dion, a parcouru la distance en 6 min 41,257 s. Pierre-Gilles a ouvert les valves au 28e et les patineurs de l’unifolié n’ont jamais été inquiétés par la suite. La Corée du Sud (6:41,679) et l’Italie (6:43,431 grimpe également sur le podium.

✨ CHAMPIONS OLYMPIQUES ✨



Charles Hamelin, Steven Dubois, Pascal Dion et Jordan Pierre-Gilles gagnent l'OR 🥇 au relais 5000 m à #Beijing2022



Maxime Laoun a patiné en demi-finales et recevra aussi une médaille.



Détails ➡️ https://t.co/pD1xE4hsxX pic.twitter.com/PJ4cs1Yy6r — Équipe Canada (@Equipe_Canada) February 16, 2022

Hamelin remporte donc son deuxième titre olympique et sa quatrième médaille à cette épreuve. Après l’argent à Turin en 2006 et l’or à Vancouver en 2010, Hamelin avait été décoré de bronze il y a quatre ans à Pyeongchang. Il patinait alors avec Dion, Samuel Girard et Charle Cournoyer.

Une course incroyable 🤩 😮à voir ABSOLUMENT #ÉquipeCanada gagne l’OR au relais 5000 m de courte piste.



Regardez sur @CBCOlympics 📺



pic.twitter.com/wWPZyW5E1r — Équipe Canada (@Equipe_Canada) February 16, 2022

AFP

Le vétéran termine ainsi sa carrière olympique avec six médailles, lui qui a été sacré champion du 500 m en 2010 et du 1500 m en 2014.

AFP

Il s’agit par ailleurs d’une cinquième médaille canadienne en courte piste depuis le début des Jeux. Celle-ci est la troisième de Dubois, qui a enfilé l’argent au 1500 m et le bronze au 500 m.

À VOIR AUSSI