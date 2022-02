Montréal: l’opposition veut que la Ville se prépare pour le 1er juillet

L’opposition à Montréal demande que la Ville réserve une banque de logements, en vue du premier juillet prochain, afin de limiter le nombre de familles qui se retrouveront à la rue.

Le parti Ensemble Montréal déposera une motion à cet effet au prochain conseil municipal.

Concrètement, le parti aimerait que la Ville finance des organismes communautaires, qui loueraient des logements. Ceux-ci seraient ensuite cédés à des familles dans le besoin. Si les logements ne trouvent pas preneur, les frais seraient couverts par la Ville.

«Le risque financier repose sur les épaules de la Ville de Montréal, mais c’est un risque minime sachant que les besoins sont énormes à Montréal», a indiqué Benoît Langevin, porte-parole de l’opposition officielle en matière de lutte à la pauvreté et à l’itinérance. Il demande que la somme d’un million $ soit réservée à cet effet.

Selon des données présentées par Ensemble Montréal, 16 ménages logent toujours à l’hôtel, aux frais de la Ville, faute d’avoir pu trouver un logement répondant à leurs besoins depuis le 1er juillet dernier.

«Non seulement ça a un coût sur la dignité humaine de ces personnes, mais également sur la Ville de Montréal. Les sommes à débourser sont de plus en plus importantes pour l'hébergement temporaire et les autres mesures d'urgence», a ajouté M. Langevin.

Ce dernier était accompagné de Sam Watts, PDG de la Mission Bon accueil qui estime qu’il s’agit d’une bonne idée pour offrir une solution à la problématique.

«Ce n’est pas partisan. Personne n'est à l'abri de se retrouver dans cette situation quand 63 % des gens sont locataires à Montréal. Il suffit d’une ou deux malchances et on se trouve sans logis», a-t-il indiqué.