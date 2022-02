Passeport vaccinal: des assouplissements attendus par les personnes qui souhaitaient une exemption

Le passeport vaccinal n’est plus demandé dans les magasins de grande surface, les SAQ et SQDC depuis mercredi matin, un soulagement pour ceux qui tentent d’obtenir une exemption depuis des mois sans succès et qui retrouveront une vie plus normale à la mi-mars.

À compter du 14 mars, Pascal Bastarache pourra faire des activités, voir un film et manger au restaurant avec sa famille. Ce sera la première fois depuis l’arrivée du passeport vaccinal dans la province.

«Je pense que même les enfants ne le réaliseront pas. Ça fait énormément de temps qu’on n’a pas pu faire cette petite sortie-là», a-t-il expliqué.

Depuis le mois de septembre, le Shawiniganais tente d’obtenir une exemption vaccinale. Il y a 15 ans, il s’était retrouvé paralysé de la tête aux pieds et hospitalisé durant des mois, à la suite d’une réaction semblable au syndrome Guillain-Barré. Des vaccins auraient été à l’origine de ses réactions.

«C’est un mélange de stress, de frustration également que la politique vienne décider de choses aussi importantes pour des individus», a commenté M. Bastarache, qui poursuit les démarches pour rencontrer un neurologue.

Le soulagement ne semble que temporaire parce que des craintes persistent. Le passeport vaccinal pourrait être réinstauré dans le cas d’une sixième vague et même le ministre de la Santé a suggéré de garder le code QR dans le cellulaire.

«C’est un stress constant qu’il y ait une sixième vague et qu’on me refuse l’exemption», a raconté Caroline Grondin, qui est dans une situation similaire à celle de M. Bastarache.

La Trifluvienne a déjà reçu deux doses de vaccin, mais la dernière a eu d’importants effets néfastes sur Mme Grondin. Pour sa sécurité, elle a affirmé qu’il est contre-indiqué de se procurer une dose de rappel.

Elle a demandé à ce que le Collège des médecins se penche sur le sujet. «On le sait [que le problème existe], maintenant il faut parler avec les autorités pour qu’on arrive à exempter les gens.»

Plus facile de voyager en famille

Même si le passeport vaccinal demeure obligatoire pour les voyageurs, ils pourront bénéficier d’une série d’allègements aux frontières dès le 28 février. Les familles sont nombreuses à téléphoner à l’agence Voyages Arc-en-ciel, puisque les enfants de moins de 12 ans non vaccinés n’auront plus à s’isoler.

«À l’approche de la Semaine de relâche, il y a beaucoup de familles qui attendaient de voir ça allait être quoi les mesures pour la dernière de février et la première de mars», a rapporté le vice-président de Voyages Arc-en-ciel, Justin Bordeleau.

Un voyage en famille est maintenant plus facile à organiser.

Ce qui suscite aussi l’intérêt, c’est que le test rapide fait en laboratoire sera désormais accepté pour rentrer au pays. «Un test antigénique est moitié prix grosso modo d’un test PCR. Donc, pour les gens qui voyagent, par exemple, avec des enfants, encore là, c’est une belle économie», a assuré M. Bordeleau.

La recommandation d’éviter les voyages non essentiels sera également levée. «Ça vient donner bonne conscience à nos voyageurs», a-t-il renchéri.

Ces annonces sont encourageantes pour l’industrie du voyage, qui tente de se remettre des deux dernières années de pandémie. Les affaires reprennent graduellement, passant d’environ 10 % à près de 25 % du chiffre d’affaires.

