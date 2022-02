Thetford, une destination motoneige

Située en Chaudière-Appalaches, la ville de Thetford représente un port d’attache très intéressant pour les motoneigistes qui voudraient profiter de ses services et découvrir cette région unique.

« Nous avons un attrait assez unique chez nous en [SIC] le panorama minier, explique Geneviève Clavet-Roy, de Tourisme région de Thetford. La meilleure façon d’en apprendre plus au départ, c’est de visiter le musée où toutes les explications sont données sur notre milieu. La piste de motoneige ne passe pas directement dans la cour du musée, mais il est possible de se stationner tout près et de s’y rendre à pied. On peut aussi se rendre en motoneige à la Station récréotouristique du Mont Adstock. En empruntant le sentier 25, les motoneigistes pourront se rendre au parc Éolien, sur les sommets des montagnes de Thetford. De plus, il est possible de partir de chez nous pour se diriger vers d’autres villes et régions très facilement. Il convient aussi de mentionner que l’accès à la restauration et aux différents sites d’hébergement est très facile chez nous. Nous sommes vraiment une destination motoneige. »

Si vous désirez découvrir ce coin de pays, vous pouvez notamment emprunter le sentier 25 pour vous y rendre. Vous pouvez aussi profiter d’une aire de stationnement gratuit sur les terrains du Bureau d’information touristique, situé au 2600, boulevard Frontenac Ouest, à Thetford. Vous pouvez aussi obtenir des renseignements supplémentaires en téléphonant au 1 877 335-7141.

L’HÔTEL DU DOMAINE

La ville de Thetford compte plusieurs établissements pouvant accueillir les motoneigistes. Il y en a un, toutefois, qui sort du rang, c’est l’Hôtel du Domaine.

« Nous sommes très fiers des sentiers de motoneige de notre région et de la quantité de neige qui en surprendra plus d’un, explique Marisa Bolduc, de l’Hôtel du Domaine. Nous avons la chance de pouvoir offrir aux motoneigistes un accès direct chez nous, puisque le sentier Trans-Québec 25 arrive dans la cour de l’Hôtel. À partir de là, nous sommes en mesure de leur offrir une foule de services et d’activités, comme le simulateur de golf ou encore la pêche blanche. Ce ne sont là que deux exemples de ce que les motoneigistes vivront chez nous. Aussi, à partir de chez nous, les gens vont pouvoir rayonner pour des randonnées d’une demi-journée ou d’une journée, durant tout leur séjour. Les motoneigistes ont une place de choix chez nous. »

Effectivement, l’accueil, les services, les repas, tout est d’une très grande qualité. Vous pouvez aussi choisir de venir vous y installer avec votre remorque, dans le stationnement de l’Hôtel. Pour en savoir plus, vous pouvez téléphoner au 1 844 321-5222.

L’EXPÉRIENCE VOUS PARLE

L’une des meilleures façons d’avoir l’heure juste quant aux possibilités offertes aux motoneigistes, c’est de discuter avec un vieux de la vieille, ce que nous avons fait. Le président du Club Motoneige Beauce-Frontenac, Aurèle Rodrigue, qui cumule plus de 50 ans de bénévolat, nous a donné quelques trucs.

« Le motoneigiste qui nous visite pourra vraiment avoir le choix de faire des randonnées dont la longueur peut varier entre 130 km et plus de 200 km, explique l’expert. Si les conditions des sentiers sont bonnes, il pourra circuler vers la Beauce, Sherbrooke, aller dans l’arrière-pays et revenir le soir pour profiter de son hébergement chez nous. À partir du sentier Trans-

Québec 25, il est possible d’aller rejoindre des sentiers régionaux et locaux qui vont permettre de faire ces tournées. Ce qui caractérise notre coin de pays – et j’en suis très fier –, c’est que nous pouvons avoir un accès facile aux services. Nous pouvons circuler l’hiver sur la piste cyclable qui passe dans la ville de Thetford. Si un motoneigiste n’est jamais venu chez nous, il faut absolument qu’il nous place à son agenda de voyage cet hiver. »

Vraiment, la ville de Thetford et ses alentours représente une destination motoneige. Vous pouvez en voir un aperçu en consultant la carte des sentiers de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Conditions variables

Au cours des derniers jours, nous avons eu droit à toutes sortes de conditions météo, avec des grands froids, de la chaleur et de la pluie. Les conditions des sentiers peuvent varier grandement d’un secteur à l’autre. La glace est présente à plusieurs endroits. La prudence s’impose en tout temps. Vous pouvez tout savoir sur les conditions en consultant la carte interactive de la FCMQ au www.fcmq.qc.ca.

Portes ouvertes

C’est en fin de semaine que se tiendra l’événement des Portes ouvertes sur les sentiers de motoneige. Vous aurez donc la possibilité de découvrir le réseau de sentiers du Québec sans avoir à posséder un droit d’accès en vigueur durant tout le reste de la saison. Parmi les conditions à respecter, il y a l’obligation d’avoir une motoneige immatriculée et de posséder une assurance responsabilité. Vous devez vous inscrire à l’avance sur le site fcmq.qc.ca, pour obtenir votre droit d’accès temporaire.