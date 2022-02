Il s’en trouve encore pour prétendre qu’on exagère les références au racisme et à la discrimination quand on porte un regard sur la société américaine. Il suffit d’aborder le sujet, même à distance, pour être aussitôt qualifié de woke, d’antiaméricain ou de fouille-merde.

Pourtant, deux problématiques s’invitent régulièrement dans ma couverture quotidienne de l’actualité aux États-Unis depuis des décennies: les armes à feu et la question raciale. S’il y a parfois quelques éclaircies, la condamnation du policier qui a tué George Floyd ou la somme que versera le fabricant d’armes Remington aux proches de victimes de la tuerie de Sandy Hook (une première historique), il me semble toujours que l’évolution est particulièrement lente ou que les choses stagnent.

Le racisme sous sa forme la plus évidente s’est manifesté mercredi lors du second procès réservé au trois meurtriers du jeune Ahmaud Arbery. J’ai déjà réservé deux billets à cette sombre histoire, en mai 2020 et en octobre 2021. Après avoir failli échapper à la justice, les trois hommes avaient finalement été reconnus coupables.

Pourquoi un second procès? Parce que cette fois ils sont accusés de crime haineux, une question qui relève du fédéral. Le jury, composé de huit Blancs, trois Noirs et un juré hispanique, doit déterminer si les préjugés raciaux ont motivé les actions des accusés. Ils ont été déclarés coupables de meurtre, mais cette fois on braquera les projecteurs sur leurs motivations.

Le procès démarrait lundi et il encore bien tôt dans les procédures pour identifier des tendances, mais si ce qu’on nous rapportait mercredi est un indicateur de la pensée et des préjugés des trois hommes, les délibérations pourraient bien être brèves.

Le Washington Post a partagé la teneur de messages que les trois hommes diffusaient sur les réseaux sociaux. Il s’en dégage un racisme crasse. Pour l’un, il serait inadmissible que sa fille puisse fréquenter un homme de couleur. Il réfère à cet homme de couleur en utilisant le mot qui débute par n.

Pour un autre, un aveu que ses copains et lui passaient leurs journées à commettre des crimes haineux. Autre «confession», il adore son travail parce qu’il peut l’accomplir sans fréquenter un seul.

Outre des messages sur les réseaux sociaux, les procureurs ont également partagé le contenu de conversations téléphoniques qui permettent d’apprendre qu’un des accusés ne verrait aucun problème à ce qu’on abatte tous les Noirs. On rapporte également un certain nombre de comparaisons affligeantes entre des gens de couleur et des singes.

Vous ne faites pas un cauchemar et vous n’effectuez pas un voyage dans le temps. Ces propos condamnables à n’importe quelle époque sont bel et bien mentionnés dans un procès qui se déroule en 2022.

S’il semble évident que les trois tueurs d’Arbery sont racistes, le plus difficile est à venir pour les procureurs dans ce procès. Que les trois hommes soient racistes est une chose, mais démontrer que c’est ce racisme qui les a poussés à poursuivre, puis tuer Arbery, est une autre paire de manches.

L’histoire d’Ahmaud Arbery, comme celle de George Floyd ou de tant d’autres avant lui, est profondément triste et nous montre un visage, celui de la haine raciale, que nous préférerions ne pas voir. Il reste encore au moins un autre chapitre à écrire dans cette histoire. Quelle en sera la teneur? Nous le saurons dans les prochaines semaines.