Voitures électriques: des véhicules prisés qui se laissent désirer

Dans la province, les listes d’attente pour mettre la main sur une voiture électrique sont plus longues que jamais.

• À lire aussi: La pénurie de camionneurs contribue aux ruptures de stock

• À lire aussi: Les voitures d’occasion plus chères et plus difficiles à trouver que jamais

La hausse du prix de l’essence et le désir de réduire son empreinte écologique convainquent de plus en plus de conducteurs de passer à un véhicule électrique.

Mais, si vous souhaitez passer au vert, sachez qu’il faudra sans doute vous armer de patience avant de pouvoir prendre la route au volant de celui-ci, que vous optiez pour l’achat ou la location.

«On va parler d'à peu près 10 à 12 mois pour avoir un véhicule (électrique) comme ça. Il y a au moins 500 clients qui attendent un véhicule», affirme François Duhamel, conseiller aux ventes chez Ford Laval.

Plus de bornes électriques seront nécessaires

Selon un sondage KPMG, 71% des Canadiens envisagent d'acheter un véhicule électrique comme prochain achat.

Plusieurs d’entre eux sont cependant inquiets quant à la capacité du réseau public de bornes de recharge de répondre à la demande qu’impliquerait un tel changement dans le parc automobile canadien.

Jonathan Côté, d’Hydro-Québec, se montre toutefois rassurant sur cette question.

«Cette année, on va ajouter au-delà de 160 nouvelles bornes rapides et probablement autour de 500 bornes standard», explique-t-il.

«Avec une borne comme celle-là, en entre 20 et 40 minutes, en général, on va se recharger», ajoute-t-il en parlant des bornes rapides, qui contribueront à faciliter la vie des propriétaires de véhicules rechargeables.

À voir aussi