Bioénergie AE Côte-Nord demande 30 M$ en aides au gouvernement

​Les propriétaires de Bioénergie AE Côte-Nord, qui est à l’abri de ses créanciers depuis près d’un an, demandent au gouvernement 30 millions $ en crédits d’impôt et aides financières pour soutenir la relance de l’usine, la création d’une filière et la reprise des activités de la scierie Arbec de Port-Cartier.

Récemment, Bioénergie AE, propriété de Ensyn et de Biogaz, a déposé un mémoire en prévision du budget du gouvernement Legault. Biogaz est composée du Groupe Rémabec et de Produits Forestiers Arbec qui appartiennent en partie à des membres de la richissime famille Saputo.

Ces dernières années, le projet d’usine Bioénergie AE, qui prévoit produire du biocarburant à partir de la biomasse forestière, a fait couler de l’encre pour ses nombreux retards et des factures impayées.

Si bien que les créances de la compagnie s’élèvent, aujourd’hui, à 115 millions $, selon le syndic au dossier Raymond Chabot.

Bioénergie AE a nécessité des investissements de 104 millions $, dont 44,5 millions $ d’Ottawa et un prêt garanti de 22 millions $ d’Investissement Québec.

Joint par Le Journal, le président de la compagnie, Serge Mercier, a indiqué que son organisation croyait plus que « jamais au futur de cette nouvelle industrie dans laquelle les Québécois peuvent devenir une référence ».

Arrêt de la production

Depuis le début de la production en 2018, l’usine Bioénergie AE, dont les activités sont intégrées à la scierie Arbec, n’est jamais parvenue à atteindre ses cibles. La direction espérait produire 40 millions de litres de biohuile à partir de résidus forestiers par année.

L’entreprise a évoqué des problèmes d’équipement pour expliquer son départ chaotique. Cette situation a d’ailleurs entraîné un bras de fer juridique avec l’équipementier Envergent/UOP/Honeywell.

L’ensemble de la production est arrêté depuis mars 2020.

Jusqu’à présent, les actionnaires disent avoir réinjecté 5,3 millions $ dans le plan de relance. Les problèmes d’équipement devraient être réglés d’ici mars.

En « fonction de la demande de biocarburant », la reprise des activités de Bioénergie AE pourrait permettre, selon les propriétaires, la « relance graduelle » de la scierie Arbec de Port-Cartier fermée en 2020.

Bioénergie AE demande au gouvernement d’augmenter le crédit d’impôt pour la production d’huile pyrolytique, de prolonger le programme de crédit d’impôt de cinq ans ainsi qu’un soutien de 3 millions $ par année, au cours des cinq prochaines années, « afin de lancer la filière sur des bases solides et susciter des investissements pour la construction d’usines additionnelles ».

« Ces demandes au gouvernement du Québec sont modestes, de l’ordre de 6 millions par année, au cours des cinq prochaines années », écrit la direction.

Bioénergie AE Côte-Nord