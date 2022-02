Comment partager mon petit patrimoine?

Je suis le grand-père de six petits-enfants issus de mon fils et de ma fille. Je suis séparé de leur mère depuis longtemps vu mon passé d’alcoolique. Mais je vous rassure, je suis repenti, et membre AA depuis plus de vingt ans. Je ne vous dis pas ça pour racheter mon passé, mais pour vous faire comprendre que je ne suis pas dans le déni de mon problème, bien au contraire.

J’approche de mes soixante-dix ans et on dirait que je sens le besoin de me racheter auprès de mes enfants pour les années que je leur ai fait perdre à cause de mon vice. Ils ont toujours été proches de leur mère et m’en ont voulu longtemps, mais on dirait qu’ils sont dans de meilleures dispositions à mon endroit. Comme je souhaite en profiter avant qu’il ne soit trop tard, je me demandais si je ne devrais pas offrir à chacun de mes six petits-enfants, un ou deux mille dollars d’héritage ?

Mon comptable me prévient que ce geste risquerait de me mettre dans l’embarras dans les prochaines années. Mais je me dis que mieux vaut être aimé de mes proches que d’assurer mes prochaines années. Car après tout, quand on est vieux, on a moins de besoins essentiels. Je ne l’ai pas fait pour Noël, car je m’y suis pris trop tard et mon notaire me disait ne pas avoir reçu de mon planificateur financier tous les éléments pour procéder. Que pensez-vous d’une telle idée ?

Un papi qui veut enfin bien faire

Rappelez-vous qu’à trop vouloir bien faire parfois, on prend trop de risques, et on se met dans le pétrin. Avec votre conseiller financier, prenez le temps de bien mesurer les conséquences de vous délester de quelque partie que ce soit de votre patrimoine avant de le faire. Comme dit le proverbe : le mieux est l’ennemi du bien !

Le plus important dans les relations humaines ce n’est pas l’argent, mais le fluide d’amour qui circule entre les êtres humains qui composent une bulle. Ce dont on besoin les vôtres n’a rien à voir avec l’argent qu’ils pourraient tirer de vous, mais bien avec les sentiments que vous vous portez mutuellement. S’il en reste au moment de votre grand départ, il sera toujours temps de le séparer également entre eux.