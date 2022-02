Contrats municipaux: Saint-Lin-des-Laurentides peu conforme

La Ville de Saint-Lin-des-Laurentides affiche l’un des taux les plus faibles en ce qui concerne la conformité de ses contrats municipaux figurant dans le Système électronique d’appel d’offres (SEAO), selon un rapport d’audit mené en 2021 par la Commission municipale du Québec (CMQ).

Le rapport de la CMQ, dévoilé jeudi, montre que le taux de conformité des cinq municipalités auditées varie de 84 à 96 %, sauf pour Saint-Lin-des Laurentides qui affiche un taux de 39 %.

C’est la Ville de Beaconsfield qui affiche le meilleur taux (96 %), suivi de Saint-Eustache (89 %), Varennes (87 %) et Thetford Mines (84 %).

Rappelons que tous les organismes municipaux sont tenus de publier dans le SEAO des documents et des renseignements notamment sur les contrats de construction et de fourniture de biens et de services d’une valeur égale ou supérieure à 25 000 $.

«Les contrats municipaux représentent une dépense annuelle d’au moins 7 milliards $. Assujetties à des règles précises en matière de gestion contractuelle, les municipalités doivent rendre publics certains documents et renseignements afin d’accroître la transparence et favoriser une reddition de comptes rigoureuse, dans l’intérêt public», a expliqué Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la CMQ.

Le rapport a ainsi fait état de non-conformités «observées tout au long de la période visée par l’audit, et ce, tant en 2019 qu’en 2020», peut-on lire.

De plus, un non-respect des exigences concernant la demande de soumissions publique, la liste des contrats conclus et l’estimation du prix du contrat a aussi été constaté.

La CMQ a recommandé aux cinq municipalités auditées de prendre «les dispositions nécessaires» pour que la publication des documents et des renseignements contractuels requis dans le SEAO et sur leur site Internet soit «conforme au cadre légal et réglementaire applicable».

La Ville de Saint-Lin–Laurentides a notamment affirmé qu’elle «prendra les mesures nécessaires pour remédier aux anomalies constatées» et qu’elle se soumettra à la recommandation du rapport de la CMQ.