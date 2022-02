Fleury aimerait jouer la saison prochaine

Le gardien des Blackhawks de Chicago Marc-André Fleury prévoit disputer la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey, même s’il est conscient que la fin de sa carrière approche à grands pas.

Ces jours-ci, l’avenir à très court terme du vétéran de 37 ans suscite l’intérêt des observateurs, mais surtout, possiblement de certaines équipes susceptibles de l’acquérir d’ici la date limite des transactions, le 21 mars. D’ailleurs, les Capitals de Washington ont récemment été liés au Québécois par le réseau Sportsnet il y a quelques semaines, tandis que du côté des Golden Knights de Vegas, le directeur général Kelly McCrimmon a nié mardi les spéculations entourant un éventuel retour de Fleury.

Ce dernier deviendra joueur autonome sans compensation au terme de la présente campagne et ne compte pas s’arrêter là, lui qui touche 7 millions $ cette année.

«Il ne m’en reste plus beaucoup. Donc, je vais apprécier la saison en cours et, espérons-le, la suivante. Puis, nous verrons après cela», a-t-il déclaré à la chaîne NBC Sports Chicago.

L’ancien des Penguins de Pittsburgh et des Knights a aussi admis qu’il n’écarte pas l’idée de jouer pour les Hawks en 2022-2023, et ce, en dépit de ses réticences initiales à évoluer pour cette organisation quand elle l’a obtenu de Vegas au cours de l’entre-saison. Le triple vainqueur de la coupe Stanley a présenté une fiche de 16-17-3, une moyenne de buts accordés de 2,88 et un taux d’efficacité de ,910 au sein de l’équipe occupant le septième rang de la section Centrale.