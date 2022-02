Grimper des marches, débouler l’escalier

J’adore Simon Kean. Il a des idées politiques et sociales bien appuyées, il aime le cinéma et la télévision et rêvait d’un rôle dans District 31, et complète ses études en gestion d’entreprises.

Un jour, si ça va bien, il jouera peut-être dans un film américain. Le rôle d’un garde du corps qui parle avec un accent de la Mauricie.

Mais en attendant, il devra livrer un autre combat de crédibilité samedi soir au Casino. Une autre grosse marche à monter pour revenir au sommet qu’il avait atteint en attirant 4800 spectateurs à Shawinigan contre Adam Braidwood. À l’époque, il était avec Jean Pascal, le meilleur vendeur de tickets de la boxe québécoise.

« Mais Jean Zewski, le père de Mikael, me l’avait dit : la boxe professionnelle, c’est cruel. Faut que tu montes toutes les marches les unes après les autres. Pis à la première défaite, tu déboules l’escalier au complet », racontait Kean hier en jasant de son combat contre Shawndell Terell Winters.

VICTOIRE OBLIGATOIRE

Le phénomène Simon Kean est étrange. Les Québécois l’ont vite adopté. Il rencontrait les gens, donnait des entrevues et vendait des tickets. Il a attiré 750 000 téléspectateurs à TVA pour une finale à Shawinigan.

Il a encaissé un coup imprévu contre Dillon Carman à Québec au deuxième round de son combat et n’a jamais été capable de récupérer pendant les rounds qui ont suivi. On dirait que la vue de son grand corps musclé étendu sur le tapis du ring a traumatisé les amateurs de boxe. Malgré sa victoire dans la revanche, malgré de beaux combats et des victoires importantes, les gens ne sont pas revenus.

« Je n’étais pas prêt mentalement contre Carman. Je pensais qu’il venait prendre un chèque avant de repartir. Quand il m’a atteint, j’ai été sonné. Et surpris. Je me disais que ce n’était pas supposé, que fallait que je le finisse pis vite », raconte le Grizzly.

On connaît la suite. Kean a déménagé à Laval, il a changé de coach avec Vincent Auclair et a repris depuis le début son travail de boxeur : « La pandémie a eu ceci de bon que j’ai pu me débarrasser de mauvaises habitudes acquises au fil des ans. C’est entre les combats qu’on peut apprendre et progresser dans le gymnase. Je l’ai fait, j’espère », dit-il.

Avant d’ajouter : « Faut que je le sache. Je dois être capable de battre un gars comme Winters. Même s’il a affronté de gros adversaires. Même si c’est un boxeur souple et technique. C’est un combat de vérité. Faut que je sache », insiste Kean.

CONNAÎTRE LA VÉRITÉ

La boxe ne pardonne pas. La place de favori de la foule qu’occupait Simon Kean a été prise par Arslanbek Makhmudov. Le nouveau géant, c’est le grand Russe.

Il y a de la place pour deux poids lourds dans l’écurie de Camille Estephan. Un poids lourd, pour un promoteur, c’est un cadeau des dieux. Sauf que la relance de la boxe est entreprise chez Eye of the Tiger Management. Et que Camille Estephan a besoin de victoires pour vendre son grizzly.

Camille Estephan connaît l’importance de ce combat.

Simon Kean encore plus.

Et lui, le favori de la foule, se battra devant des bancs vides. À huis clos. « Ça ne me dérange pas. Chez les amateurs on se battait et il n’y avait personne dans les gradins. Ça va être une bataille de rue », blague Simon.

Si ça peut diminuer le stress qui le gèle pendant le premier round, ça serait tant mieux.

Une enquête de sept mois

Depuis le départ de Michel Hamelin, la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) qu’on a tant vantée aux quatre coins de la planète boxe est devenue une triste farce. Embourbée, tatillonne, incompétente et franchement dangereuse pour les athlètes tellement elle est déconnectée.

Les valeureux soldats que sont Jean Douville, Denis Labrecque, Jean Langevin et ces autres vétérans du temps de Michel Hamelin tiennent encore le coup. Mais les vrais boss, Mario Lacroix, Marco Bergeron et les autres permanents bien payés en temps de pandémie, semblent faire l’impossible pour tout détruire le travail accompli depuis 35 ans.

16 JUILLET 2021 !!!

Les promoteurs ne peuvent se plaindre, ils vont se faire enquiquiner encore plus s’ils osent dire un mot.

Vous voulez un exemple ? Fou, dément. Délirant. La bureaucratie dans son plus absurde.

Les avocats d’EOTTM ont reçu un blâme la semaine dernière. Wow... on a peur. La mafia ? Les Hells ? Des vendeurs de dope ?

Pantoute. La lettre officielle blâme EOTTM pour un grave manquement aux règles et aux lois de la Régie. Le 16 juillet 2021, à Shawinigan, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge ainsi qu’Yves-François Blanchet, le chef du Bloc Québécois, amoureux d’une femme de Shawinigan, ont attendu pour être interviewés entre deux combats par Anthony Marcotte du 91,9.

En attendant, le promoteur a invité le ministre et le chef de parti à s’asseoir non loin de lui.

PAS DE BRACELET DE PLASTIQUE

Après une enquête qui a duré sept mois, la RACJ a envoyé une lettre de blâme parce qu’un ou les deux hommes politiques qui ont commis le crime ne portaient pas un bracelet de plastique les identifiant comme invités du promoteur.

Je vous jure. C’est pas une farce. Sept mois d’enquête. Et dans la lettre, on cite la dangereuse Virginie Assaly, pas tout à fait cinq pieds, qui aurait déclaré à la représentante « policière » de la Régie : « Voulez-vous bien leur sacrer une maudite patience ! »

Virginie fâchée, c’est toute la bureaucratie qui est terrorisée.

PS – Lady Ju a la photo du ministre Roberge prise pendant l’entrevue. En complément d’enquête, elle pourrait l’envoyer à Me Joyce Tremblay. Le ministre porte un bracelet de plastique jaune au poignet droit. Probable qu’il aurait fallu qu’il soit blanc. Ou que le ministre porte à gauche.

Sont délirants.