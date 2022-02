Groupe MTY: des bénéfices en hausse pour le 4e trimestre

Le Groupe d’alimentation MTY, qui compte plus de 80 bannières de restaurants, a enregistré une hausse de 4,9 millions $ de ses bénéfices pour le quatrième trimestre de son exercice financier 2021 clos le 30 novembre dernier.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires a ainsi atteint 24,9 millions $, ou 1 $ par action, contre un peu plus de 20 millions $ pour la même période de 2020.

Pour l’ensemble de l’exercice 2021, le franchiseur montréalais a annoncé un bénéfice de 85,6 millions $, ou 3,46 $ par action.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise a également progressé lors de ce dernier trimestre avec une augmentation de 8 % par rapport à celui de l’an passé, en s’établissant à 962,5 millions $. Des hausses de 24 % et de 12 % ont été recensées au Canada et à l’international respectivement, alors qu’une baisse de 1 % a été perçue aux États-Unis.

«Après avoir navigué pendant près de deux années à travers les différentes vagues de la pandémie de COVID-19, la force de nos marques et la durabilité de notre modèle d’entreprise, combinées à la résilience de nos franchisés et de notre personnel, ont permis à MTY d’obtenir des résultats financiers solides et d’améliorer encore notre bilan au cours de l’exercice 2021», a déclaré jeudi par communiqué Éric Lefebvre, chef de la direction de MTY.

Au cours du quatrième trimestre, 82 restaurants de la franchise ont pu rouvrir leurs portes en raison des assouplissements des mesures sanitaires.

«Malgré la pandémie en cours et d’autres problèmes temporaires affectant MTY, notre stratégie de croissance à long terme reste inchangée. Nous travaillons à générer une croissance organique, grâce à une reprise du marché, des investissements dans notre réseau et un solide réseau de franchises, tout en cherchant à faire des acquisitions créatrices de valeur et dont l’évaluation est raisonnable», a précisé M. Lefebvre.