Injonction autorisée contre les manifestants de Gatineau

Le Tribunal a autorisé une injonction provisoire cet après-midi valide pour 10 jours qui interdit à plusieurs dizaines manifestants d’occuper illégalement un terrain en bordure de la rue Laurier à Gatineau, secteur Hull, qui ne leur appartient pas.

Photo MARTIN ALARIE

Au palais de justice de Gatineau, la juge Carole Therrien de la Cour supérieure a en effet donné raison au promoteur Zibi qui réclame leur départ. Il avait accepté leur présence pour une durée de deux jours contre une rémunération, mais depuis, ils refusent de quitter les lieux. Leur présence n’était plus tolérée depuis le 7 février.

Le Tribunal accepte l'injonction et ordonne le départ des manifestants sur un terrain privé qu'ils occupent illégalement dans le secteur Hull, à Gatineau.@tvanouvelles pic.twitter.com/SPDKwqysZG — Yves Poirier (@poirieryvesTVA) February 17, 2022

Photo MARTIN ALARIE

Parmi le groupe, on retrouve des véhicules récréatifs et divers campements. La Ville de Gatineau avait aussi donné des contraventions. Le leader du groupe, Steve Charland, a signifié dans la salle d’audience qu’il comptait se conformer à la décision du Tribunal et qu’il «allait quitter les lieux pacifiquement.»

Photo MARTIN ALARIE

Des citoyens du quartier disaient avoir été intimidés par des manifestants, ce qu’a nié Steve Charland.