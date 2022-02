La Caisse mise sur Apple et Tesla

La Caisse de dépôt a continué d’investir dans les géants technologiques américains cet automne, misant notamment sur Apple et Tesla.

L’institution a bonifié de 25 % sa position dans Apple au cours des trois derniers mois de l’année, de sorte que son placement dans l’entreprise valait plus de 1,6 milliard $ US (2 G$ CA) à la fin décembre, révèle un document soumis récemment à la SEC, le gendarme boursier américain.

La Caisse a également multiplié par plus de 2,7 fois sa participation dans le constructeur de voitures électriques Tesla, un investissement dont la valeur dépassait 300 millions $ US (381 M$ CA) à la fin de 2021.

De plus, pendant le dernier trimestre de l’année, les intérêts de l’institution dans Amazon ont crû de 11 % pour atteindre plus de 920 millions $ US (1,17 G CA), tandis que ceux dans Alphabet (Google) et Microsoft ont augmenté d’environ 2,5 % pour se chiffrer tous les deux à environ 1,7 milliard $ US (2,16 G$ CA).

En revanche, la Caisse a réduit de 6 % sa participation dans Meta Platforms (Facebook), dont le titre a récemment plongé en Bourse.

L’institution a sabré encore plus son placement dans la firme Shopify d’Ottawa, le faisant fondre de 45 %. Le titre est en chute libre depuis quelques mois.

CP et banques

La Caisse a par ailleurs fait le plein d’actions du Canadien Pacifique de Calgary, qui a récemment ravi au Canadien National de Montréal l’acquisition du chemin de fer américain Kansas City Southern. L’institution a multiplié par plus de 13 fois son placement dans le CP, lequel valait plus de 93 millions $ US (118 M$ CA) à la fin décembre.

Autre fait notable : la Caisse s’est désintéressée des grandes banques canadiennes, qui ont connu une très bonne année 2021 en Bourse. L’institution a vendu plus de la moitié de ses intérêts dans la Banque Royale, la Banque Scotia et la Banque de Montréal. Elle a aussi réduit de plus de 40 % sa position dans la Banque TD.