La CDPQ investit dans l’hydrogène vert

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a participé à sa première transaction dans le domaine de l’hydrogène en investissant dans Hy2gen AG, un producteur d’hydrogène basé en Allemagne, aux côtés d’autres entreprises.

Ainsi, la CDPQ et les entreprises Mirova et Technip Energies ont participé à un investissement total de 200 millions $ dans le fonds «Clean H2 Infra» géré par la plateforme Hy24, dont le but est de soutenir le développement du secteur des infrastructures d’hydrogène décarboné. On ignore toutefois la part exacte investie par la CDPQ.

Cet investissement représente «la plus importante mobilisation de fonds privés dédiée au développement de l’hydrogène vert», a affirmé l’entreprise allemande Hy2gen AG, qui bénéficiera de cette somme.

Les capitaux seront ainsi utilisés pour la construction d’installations sur plusieurs zones géographiques dont l’Europe, qui produiront des carburants de synthèse dits «e-carburants» ou «efuels» à base d’hydrogène vert pour le transport maritime et terrestre, l’aviation et l’industrie.

«La CDPQ est ravie de participer à sa première transaction dans le domaine de l’hydrogène vert aux côtés de pionniers de ce vecteur d’énergie prometteur, qui a le potentiel d’accélérer la décarbonation d’industries très polluantes. Par cet investissement dans Hy2gen, nous démontrons notre détermination à apporter des solutions concrètes et pragmatiques pour relever les défis environnementaux actuels», a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ.

Fondé en 2017, Hy2gen est considéré comme étant un pionnier de la production d’hydrogène vert. Ces installations ont une capacité de 880 MW en cours de planification et de construction, et des projets d’une capacité totale de 12 GW en développement.

«Dès 2021, nous cherchions la meilleure combinaison possible d’investisseurs financiers et stratégiques pour construire nos installations de production d’e-carburants. Ces installations ont le potentiel de décarboner des industries entières comme le secteur des transports», a expliqué Cyril Dufau-Sansot, président-directeur général d’Hy2gen.

Un milliard d’euros (près de 1,5 milliard $) ont déjà été investis dans le fonds «Clean H2 Infra».

À voir aussi