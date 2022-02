La Corée du Sud allège les restrictions malgré un record de cas

Les autorités sud-coréennes ont annoncé vendredi un allègement des restrictions anti-Covid, craignant des dommages économiques trop importants si elles étaient maintenues en l’état, alors même que le pays a franchi pour la première fois la barre des 100.000 cas quotidiens.

Un total de 109.831 nouvelles infections ont été recensées jeudi en Corée du Sud, et les experts prédisent pour le pays 270.000 cas par jour dès le mois de mars en raison de la propagation du variant très contagieux Omicron.

Malgré cela, les autorités ont annoncé que les bars et restaurants pourraient fermer à 22 h à partir de samedi, contre 21 h précédemment. Ces établissements ne seront par ailleurs plus obligés de tenir un journal avec les noms et les coordonnées de leurs clients aux fins de traçage des éventuels cas contacts.

«Nous avons pris en considération les difficultés grandissantes pour la vie des gens et pour l’économie, et avons conclu qu’un ajustement minimal était inévitable», a déclaré le Premier ministre Kim Boo-kyum.

Le nombre de décès dus au Covid-19 reste faible en Corée du Sud, pays de 52 millions d’habitants où le taux de vaccination est très élevé.

Le pays a abandonné début février sa politique consistant à «détecter, tester et traiter» systématiquement les personnes infectées, rendue impraticable par l’explosion du nombre de cas due au variant Omicron.

Désormais, les enquêtes épidémiologiques et le traçage des cas ne concernent plus que les groupes de patients les plus à risques. Les malades avec peu ou pas de symptômes sont priés de se soigner chez eux, et les tests PCR sont pratiqués en priorité sur les personnes de plus de 60 ans.