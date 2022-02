Langue des signes: une vidéo pour mieux se comprendre

Deux employés malentendants d’un supermarché de la Mauricie pourront dorénavant espérer communiquer davantage avec les clients grâce à l’initiative d’un jeune de la région.

À la suite de la demande d’une cliente du Marché Raynald Giguère de Pointe-du-Lac, dans l’ouest de Trois-Rivières, Jérôme Blanchette a réalisé une vidéo afin d’enseigner les rudiments de la langue des signes québécoise à ses concitoyens.

M. Blanchette, lui-même malentendant et cofondateur de Vibrasigne, une entreprise au service de la communauté des malentendants/sourds, n’a pas hésité une seconde à contribuer à faire connaître davantage la langue des signes québécoise. «À Vibrasigne, notre mission consiste à briser l’isolement et à augmenter la sensibilisation auprès des malentendants/sourds [...] avec des solutions bienveillantes dans l’humour et la joie. Cette demande cadrait tout à fait avec nos valeurs.»

Les gens pourront donc mieux communiquer avec Yuri Daigle et Illia Chornyi, les deux employés en question. Yuri est boucher tandis qu’Illia est emballeur aux caisses depuis l’automne 2021.

«Avec les masques, ils ne peuvent même pas lire sur les lèvres. J’adore cette initiative! Je n’hésiterai pas à communiquer avec eux», a mentionné Julie Pagé, une fidèle cliente du commerce à qui nous avons parlé. Celle-ci trouvait triste de ne pas pouvoir communiquer avec les deux employés.

Jérôme Blanchette croit fermement que la communication brise la frustration de ne pas pouvoir comprendre l'autre personne. «Enseigner les signes brise le cercle vicieux de l’incompréhension que les individus malentendants/sourds vivent actuellement.»

Citoyens à part entière

Le propriétaire de l’épicerie, Raynald Giguère, considère avoir été choyé par la vie et il juge que c’est primordial de donner au suivant. «Yuri et Illia ont le droit au bonheur et de travailler comme tout le monde. Les personnes dites «différentes» sont bienvenues dans notre société et elles peuvent nous en apprendre beaucoup. Ce sont d’excellents employés. Je suis très heureux de savoir que les gens pourront communiquer plus facilement avec eux.»

La vidéo de Jérôme Blanchette sera publiée incessamment sur la page Facebook de Vibrasigne.