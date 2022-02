L’Assemblée nationale condamne l’intimidation envers les journalistes

Après leurs collègues à Ottawa, les députés de l’Assemblée nationale ont à leur tour condamné de façon unanime l’intimidation envers les journalistes jeudi.

Tous les partis représentés au parlement à Québec ont appuyé une motion présentée en ce sens par la ministre de la Culture, Natalie Roy.

«Dans une ère où la désinformation s’accélère», les élus québécois s’inquiètent ainsi de voir plusieurs journalistes être «insultés et intimidés dans l’exercice de leurs fonctions».

La pratique du journalisme «requiert une quête de faits exacts ainsi qu’un contenu impartial et équilibré» et représente «un pilier de notre démocratie», ont-ils rappelé.

L’Assemblée nationale condamne donc «les actes répréhensibles perpétrés et les propos injurieux véhiculés récemment à l’endroit des journalistes québécois».

Mercredi, le journaliste de TVA Nouvelles Yves Poirier a une fois de plus été harcelé par des manifestants à Ottawa qui lui ont hurlé des obscénités, en plus de l’empêcher de faire son travail en direct. Il s’agit d’un des nombreux incidents survenus entre les manifestants qui bloquent la capitale fédérale depuis des semaines et les représentants des médias.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Le 2 février dernier, les élus fédéraux avaient eux aussi unanimement apporté leur soutien aux journalistes, toujours dans la foulée d'événements déplorables survenus lors de la couverture des manifestations à Ottawa.