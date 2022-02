Le prix moyen des maisons à Montréal dépasse le niveau abordable, selon le DPB

Comme beaucoup d’autres grandes villes canadiennes, le prix moyen des maisons à Montréal serait environ 30 à 45 % plus élevé que son niveau abordable estimé en décembre 2021.

C’est ce qu’indique l’Évaluation du prix des propriétés qui a été publié jeudi par le directeur parlementaire du budget (DPB) et qui compare le prix des propriétés selon la capacité des ménages d’emprunter et de payer pour l’achat d’une maison.

Les prix des résidences dans la plupart des grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) étaient inférieurs ou proches des niveaux abordables au début de 2015, mais l’écart a commencé à se faire ressentir les années suivantes et a fortement augmenté depuis la pandémie de COVID-19.

«Au cours de cette période, l’augmentation de la population a été nettement supérieure au nombre de logements construits, ce qui laisse à penser que l’offre n’a pas suivi la demande et a exercé une pression à la hausse sur le prix des propriétés», est-il possible de lire dans le rapport.

À l’échelle nationale, le prix moyen des propriétés était ainsi de 811 700 $ à la fin de l’année 2021, ce qui est 43 % de plus qu’en décembre 2019 et 97 % de plus qu’en janvier 2015.

Comparé à d’autres villes comme Toronto, Ottawa, Halifax ou encore Vancouver, le prix des maisons à Montréal «était “seulement” de 7 % supérieur aux niveaux abordables» entre janvier 2015 et décembre 2019, selon le DPB.

Et depuis le début de la crise sanitaire, l’écart s’est creusé dans la plupart des RMR examinées, notamment dans la métropole québécoise où les prix sont près de 30 % à 45 % supérieurs au niveau abordable en date de décembre 2021.

Une estimation qui est aussi observée dans le prix moyen des propriétés à Vancouver et à Victoria, alors que le montant était de 50 % supérieur pour les maisons à Hamilton, Toronto, Halifax et Ottawa sur cette même période.

«Nos résultats suggèrent que la vulnérabilité financière des ménages qui ont récemment acheté une maison est élevée dans plusieurs villes et va se détériorer avec la hausse des taux d’intérêt», a déclaré par communiqué Yves Giroux, directeur parlementaire du budget.

